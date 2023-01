El pasado 15 de enero, el presidente de la República expidió el Decreto 0050 de 2023, congelando los valores de los peajes a cargo de la Nación para la presente vigencia fiscal, lo que incluye 99 peajes que se cobran en vías concesionadas (a cargo de la ANI) y 40 en vías primarias (que corresponden al Invías). Decisión histórica, cuyo impacto cercano a los $ 700.000 millones para 2023 será cubierta con la valorización definida en el art. 30 de la Ley 105 de 1993.

No cabe duda de que la infraestructura vial es un habilitador necesario, pero no suficiente para proveer equidad, crecimiento y competitividad. En la tarea a cargo del Estado, proveer esa infraestructura tiene además una connotación adicional, la garantía de la seguridad y soberanía del Estado, permitiendo generar acceso a todos los rincones de la geografía, expresión genuina de la justicia social que pregona el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro.



Nuestra geografía y su localización en el mapa del continente han jugado un papel importante en términos de diversidad y riqueza, pero impone unas condiciones complejas por la heterogeneidad de nuestros suelos y la dispersión de nuestras ciudades; una localización que implica conectar tres Colombias, que en términos longitudinales puede ilustrarse como una Colombia costera, separada por Panamá y el Darién, que entre el Caribe y el Pacífico integra las poblaciones más afectadas por el olvido estatal, de Antioquia hacia el sur, Chocó, Valle, Cauca y Nariño, y hacia el norte La Guajira.



Una segunda Colombia integrada longitudinalmente por el sistema cordillerano de los Andes, en el que se encuentra nuestra capital, que discurre además entre el Valle del Cauca, el Magdalena y el piedemonte llanero, privilegiada longitudinalmente justamente por esa hidrografía, pero afectada transversalmente para conectarse con los puertos por nuestra orografía compleja y diversa.



Como cierre de este recorrido, entre el piedemonte llanero y los límites al oriente con Brasil y Venezuela la extensa llanura, con prevalencia de conectividad fluvial y aérea y despensa natural de Colombia y el mundo, además de reserva ambiental por la Amazonia y la Orinoquia; los pulmones de nuestro planeta.



En este recorrido geográfico, la conectividad ha sido una limitación constante, superada parcialmente en los últimos años con la provisión de vías por concesiones, luego denominada vías por APP y luego iniciativas privadas como derivadas de las anteriores.



Sofisticados modelos financieros que parten de un pago por uso, integrando una asignación de riesgos entre el Estado y los ejecutores de las obras, que buscan financiación del sector privado, bien a través de banca multilateral o de fondos de inversión, entre otros, sobre la garantía de pago que el Estado propone con peajes y vigencias futuras (con compromisos de pago anuales a cargo del Estado a diez, quince, veinte o veinticinco años, según el proyecto).



Este esquema, inicialmente estructurado a partir de la mezcla entre dos fuentes, los peajes y las vigencias futuras (recursos de la Nación, diferidos en el tiempo, que impacta el Marco Fiscal de Mediano Plazo), resultaba para las primeras generaciones balanceado, pero implicaba en todos los casos recursos públicos.



Posterior a este esquema surgió como alternativa invitar al desarrollo de iniciativas privadas (con cero recursos públicos), lo que implicaba mayor impacto en costos financieros, mayores peajes en número y tarifas más altas. Estos mecanismos fueron configurando un escenario difícil de gestionar y concretar, al que se sumó el aumento de tasas de interés y la contracción de las grandes economías que disparan, como lo hicieron para el 31 de diciembre de 2022, el IPC al 13,8 %, materializando la tormenta perfecta.



Y la pregunta que surgía entonces era ¿es posible acudir a habilitar una fuente nueva de financiación que no impacte el bolsillo de los usuarios de nuestras vías ni el presupuesto nacional? En el equipo del sector transporte se venían estudiando diferentes alternativas que le quitaran la presión a los usuarios de las vías. Allí surgen alternativas como la valorización y potencialmente la plusvalía, entre otros, instrumentos existentes en nuestra legislación desde la Ley 388 y la Ley 105.

Peaje.

Olvidaron los gobiernos nacionales anteriores desde el inicio de las obras a los beneficiarios indirectos de las inversiones de transporte, vecinos de las obras, haciendo que la infraestructura siguiera financiada por los usuarios de las vías (vía el pago de los peajes) y en general por todos los colombianos (en el componente de las vigencias futuras).



Mientras tanto, estos, propietarios en zonas de borde y aferentes de estas grandes vías concesionadas, siguen recibiendo los beneficios de túneles, modernos viaductos, dobles calzadas e intersecciones, que se traducen en menores tiempos de viajes y aumento de su accesibilidad y atractivo en términos inmobiliarios y de capacidad productiva, beneficios que en grandes extensiones se ven reflejados en sus contabilidades internas en mayores avalúos comerciales, y luego en grandes beneficios monetarios a la hora de transacciones sobre los mismos.



alar el hilo por allí, como lo ha decidido hacer este gobierno al expedir el Decreto 0050 de 2023, que congela las tarifas de los peajes nacionales, en desarrollo de los principios de justicia social y económica, sin la menor duda, permitirá transparentar y equilibrar las cargas y beneficios de las inversiones que hace el Estado y promover una mayor equidad en la provisión de bienes públicos, principios que permiten construir la ‘paz total’.



A través de estas fuentes alternas valorización y plusvalías, se logrará la financiación de las grandes obras de infraestructura que requerimos los colombianos, se promoverá la concurrencia con los municipios y áreas metropolitanas, y bajará la presión vía costos que generan los peajes y las vigencias futuras, ya comprometidas por varias décadas hacia adelante.



En el balance neto, propietarios de predios en las zonas aferentes a las vías retornarán parte de los beneficios presentes y futuros, que se derivan de las acciones del Estado en la provisión de infraestructura. Este es el gobierno del cambio.

GUILLERMO REYES

Ministro de Transporte

​Especial para El Tiempo