Seis concesionarios viales fueron multados por la Superintendencia de Industria y Transporte por incumplir con el plazo estipulado para implementar el cobro electrónico en los peajes a su cargo, el cual venció el pasado 30 de octubre. Por dicho incumplimiento en la norma BTS Concesionario, Autopistas de la Sabana, Concesión Vial de Cartagena, Concesión Montes de María, Concesionaria Vial del Pacífico y Unión Vial Río Pamplonita, tendrán que pagar una suma de 152.000 millones de pesos.



Ayda Lucy Ospina Arias, superintendente de Transporte, la entidad viene acompañado a las concesiones y a los actores que deben cumplir con lo dispuesto en las regulaciones del Ministerio de Transporte, que establecieron como plazo máximo plazo hasta el 30 de octubre del año pasado para la habilitación en el Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV).



"El objetivo es cubrir el ciento por ciento de los peajes que existen en nuestro país, sin embargo, existen algunos operadores que no han acatado la norma, por esto hemos iniciado las investigaciones correspondientes", insistió la funcionaria, quien dijo que esa actitud ha generado a la fecha seis (6) sanciones y una orden administrativa, garantizando el debido proceso.



"Quiero anotar que este Sistema genera beneficios para la logística del transporte, así como para los conductores, como para los transportadores, para la seguridad vial y para el medio ambiente”, señaló la funcionaria.



Hay dos investigaciones más que se encuentran con cierre de etapa probatoria y una que se encuentra en etapa de pruebas. Foto: Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

Adicional a las sanciones, la Supertransporte indicó que hay dos investigaciones más que se encuentran con cierre de etapa probatoria y una que se encuentra en etapa de pruebas.



Entre los temas que se encuentran en análisis de la Dirección de Investigaciones

de Concesiones e Infraestructura asociados al Sistema de Interoperabilidad de

Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular, se resaltan: aquellos que a pesar de estar habilitados no han implementado el sistema de recaudo electrónico, los que no están interoperando con los seis (6) intermediadores y, los que a la fecha aún no se han habilitado.



También reiteró que los concesionarios sancionados podrán interponer, dentro del término de ley, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión administrativa. Lo anterior, respetando el debido proceso correspondiente.