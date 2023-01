El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dio un parte de seguridad a las personas que viajan por carretera. Tras varias semanas de especulaciones por los aumentos en los peajes, se logró negociar con el gobierno y congelar las tarifas para el año 2023.

Como lo había anticipado EL TIEMPO, las tarifas de los los peajes administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los de Invias no tendrán aumento para este año.



El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró a este medio que el Presidente Gustavo Petro les pidió revisar la posibilidad de no aumentar la tarifa por diversas razones.



"Los efectos que han causado la ola invernal y la inflación, además de los impactos en los costos y la afectación a sectores del país. Por lo tanto, la cobertura de los riesgos tarifarios y el desbalance en ingresos se deben compensar a través del esquema de valorización", mencionó el ministro.



(Siga leyendo: Cobrar valorización por carreteras en 2024, la salida para no subir peajes).

El ministro Reyes también le dijo a EL TIEMPO que los recursos que se dejen de recaudar por el no incremento de peajes, que serían aproximadamente 500.000 millones de pesos, se sacarían del presupuesto y se devolverán con lo que recuperemos con la valorización.



“Nosotros tenemos la facultad legal de cobrar valorización por las carreteras, lo que pasa es nadie lo ha hecho. Obviamente, la valorización no irá a las clases menos favorecidas, a esas familias no se les va a cobrar. Esta valorización nos va a permitir recaudar recursos para financiar obras o para eliminar peajes. Esperamos que el año entrante este tema esté listo para comenzarlo a cobrar. A mayor estrato socioeconómico y tamaño del predio, se va a pagar más”, explicó.



(Lea también: ¿Por qué Humberto de la Calle salió en defensa de Gustavo Bolívar?).

Cabe resaltar que las tarifas solo serán congeladas en los sitios administrados por la ANI e Invías, pues en Colombia hay otros peajes que están a cargo de los departamentos, por ejemplo el de Sibaté, que está a cargo de la Gobernación de Cundinamarca y cuya alza será determinada por la administración.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS