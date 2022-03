El próximo 30 de octubre, los 179 peajes distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional deben tener incorporado el sistema de recaudo electrónico a través de un TAG. Es decir, no se necesitará dinero en efectivo para pagar el peaje. Por ahora, hay doce que funcionan con el sistema Colpass, el resto empezarán a operar de forma gradual hasta esa fecha límite.



A los 12 que empezaron a operar desde el pasado 1.° de marzo, habilitados por la marca Colpass, se unirán el resto en los meses siguiente. El telepago ya existía en algunos peajes, pero no había interoperabilidad. A continuación le explicamos cómo funciona el nuevo sistema.

¿Qué es la interoperabilidad de peajes con recaudo electrónico vehicular?

Consiste en que un vehículo pueda transitar por todos los peajes del país habilitados con la marca Colpass, realizando el pago de las tarifas correspondientes con un único dispositivo electrónico a bordo, conocido como TAG, sin importar el responsable del peaje ni el proveedor del dispositivo.

¿Qué es Colpass?

Es la marca registrada por el Ministerio de Transporte para el sistema de interoperabilidad de peajes con recaudo electrónico vehicular, que incluirá a los diferentes actores habilitados.

¿Cuáles peajes están integrados?

A la fecha, el país cuenta con 12 peajes habilitados: Mondoñedo, Ramal Soacha, La Tebaida, Siberia, Caiquero y Bicentenario en Cundinamarca; Túnel de La Línea, estación Quindío y Túnel de La Línea, estación Tolima; Galapa y Juan Mina, Atlántico; Copacabana y Las Palmas, Antioquia.

Peaje en la vía Bogotá Villavicencio. Foto: El Tiempo / cortesía

¿Qué es un TAG?

Es un dispositivo electrónico único adherido al vehículo que permite realizar la identificación de este a su paso por los carriles Colpass, y así procesar el pago de la tarifa según el valor definido y el medio de pago acordado entre el usuario y el intermediador.



¿Cuáles son los intermediarios habilitados?

Actualmente hay cuatro intermediadores habilitados en Colpass con los cuales se puede adquirir el TAG: Gopass, Copiloto, Facilpass y Flypass.

¿Cómo se puede adquirir el TAG?

Debe contactarse con un intermediario autorizado por el Ministerio de Transporte y escoger la opción de pago que mejor se ajuste a las necesidades del usuario. En las páginas web de cada intermediario aparecen las instrucciones para comprar el TAG, algunos lo envían gratis a domicilio. O se puede comprar en las mismas estaciones de peajes o en puntos en centros comerciales.

¿Cuánto cuesta el TAG y quién asume su costo?

El valor del TAG está sujeto a la discrecionalidad de los intermediarios, y debe ser pagado por el usuario una única vez, excepto en los casos en que el intermediario lo asuma voluntariamente. Sin embargo, este no es el caso de los intermediarios habilitados hasta ahora. Gopass, Copiloto, Facilpass y Flypass cobran por el TAG 20.000 pesos.

¿Cómo se recarga el saldo del TAG?

El intermediador deberá habilitar diferentes medios de recarga físicos y electrónicos, tal como se hace con las recargas de celulares prepago. Esta es una de las formas de pago. La otra es vincular un producto bancario (cuenta de ahorros, corriente, o tarjeta de crédito) del cual se descontarán los pagos.

¿El servicio tendrá algún costo adicional?

No, el usuario solo pagará el valor del TAG, el cual está sujeto a la discrecionalidad de los intermediarios.

¿Cómo funciona?

Una vez tenga su dispositivo, debe descargar la app (iOS o Android). Cada TAG tiene un número que debe estar asociado a la placa del vehículo registrado en la cuenta del intermediario. En la aplicación están las instrucciones para activar el TAG a través de un código así como la forma correcta de instalar el dispositivo en el parabrisas. Sígalas al pie de la letra.

Peaje. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Cómo aplicará Colpass las tarifas diferenciales que tienen algunos peajes del país?

Una vez el peaje que tiene el beneficio de tarifa diferencial cuente con Colpass, el operador de dicho peaje deberá informar a los intermediarios para que realicen el cobro del valor correspondiente; de igual manera, el operador también debe informar a los usuarios cuando esté activo el beneficio. En caso de pagar la tarifa completa, es importante aclarar que no habrá lugar a retroactivo.



¿Seguirán operando los peajes de recaudo en efectivo?

Si, el usuario podrá pagar de forma manual y en efectivo. Sin embargo, se estima que en un año todos los peajes del país tengan al menos un carril Colpass.

Si cambio de vehículo, ¿puedo poner el mismo TAG en mi nuevo automóvil?

No. Debe acercarse a su intermediador e informar del cambio, para que se realice la entrega de un nuevo dispositivo y se desactive el viejo.

Si se me acaba el saldo, ¿puedo usar el carril Colpass y pagar después?

No, en caso de no contar con saldo el sistema no permitirá el paso automáticamente, por lo que debe realizar el pago en efectivo.



En los peajes que únicamente tienen una caseta por sentido, ¿cómo les aplicaría el recaudo electrónico?

Los carriles de peaje en estaciones de bajo tráfico pueden operar de forma combinada pudiendo recibir pagos en efectivo tradicionales y así mismo contar con las lectoras de los TAG para el pago y paso automático.

¿Cuáles son los beneficios que trae Colpass para la gente?

Reduce el tiempo de paso por los peajes y evita congestiones, genera ahorro de combustible, disminuye el desgaste de los vehículos y la contaminación causada por los gases vehiculares; los usuarios frecuentes (como transportadores de pasajeros y de carga) podrán asociar toda su flota al producto financiero de su preferencia para pagar peajes electrónicamente.



Las empresas intermediadoras que se certifiquen para proveer TAG podrán ofrecer servicios de valor añadido a sus usuarios, como pago en gasolineras, parqueaderos, Soat, revisiones técnico-mecánicas, entre otras. Estos servicios no hacen parte de Colpass, por lo que cada intermediador es el único responsable de ellos.

REDACCIÓN VEHÍCULOS

*Con información del Ministerio de Transporte

