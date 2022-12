El fin de semana pasado 2’216.339 vehículos pasaron por los 198 peajes del país, según datos del Ministerio de Transporte. ¿Cuántos pagaron en efectivo y cuántos usaron el sistema de recaudo electrónico?



Se estima que un cinco por ciento de los pagos se hacen a través del recaudo electrónico. A la fecha hay 491.389 dispositivos activos, que desde que empezó a operar el sistema han realizado 4’860.000 pagos electrónicos mediante los cuales se recaudaron más de 80.000 millones de pesos, sin contar monedas, sin que el operario del peaje pierda tiempo verificando si el billete de 2.000 es falso, de forma ágil y sin trancones.

Claro que todavía hace falta para la interoperabilidad total de los peajes, pero luego de varios años de intentos fallidos, desde octubre pasado se apretó el acelerador y el sistema está avanzando.



En entrevista con EL TIEMPO, la viceministra de Infraestructura, María Constanza García, hace un balance de la operación de Colpass, que es la marca registrada por el Ministerio de Transporte para el sistema de peajes con recaudo electrónico vehicular.

¿Cuál es la cobertura actual del recaudo electrónico de peajes? ¿Cuántos peajes ya tienen el servicio y cuántos hacen falta?

Peaje en la vía Bogotá Villavicencio durante el plan éxodo de las vacaciones de fin de año. Foto: El Tiempo.

La política pública de interoperabilidad de los peajes electrónicos es de carácter nacional y abarca todos los peajes del país, independientemente de la entidad concedente. Aunque el 100 por ciento de estas estaciones no se encuentren habilitadas en este momento, se sigue trabajando para consolidar la interoperabilidad en todo el país. De las 198 estaciones de peajes activas en el país actualmente, 105 han culminado su proceso de habilitación y 93 están pendientes de lograrlo, esto representa un 53 por ciento de las estaciones de peaje activas en el territorio nacional.

¿Cuántos intermediadores habilitados tiene el sistema Colpass?

Actualmente hay 5 intermediadores del sistema de interoperabilidad de peajes: Gopass, Flypass, Fácilpass, Copiloto y Vía Rápida.

¿Para cuándo está previsto que haya interoperabilidad total?

Los plazos de habilitación se vencieron el 30 de octubre pasado, ya se ha reportado a la Superintendencia de Transporte el estado de las habilitaciones para lo de su competencia.

¿Por qué en algunos peajes solo está habilitado el pago electrónico de un operador? Si este es el caso, ¿les deben recibir el pago en efectivo a los usuarios?

El pago en efectivo se mantendrá de igual manera. Foto: iStock

Aún tenemos algunos procesos de negociación entre operadores e intermediadores en trámite, y la Superintendencia está atenta a su desarrollo. Lo que pasa es que, como son varios intermediadores, el concesionario (de la vía) tiene que hacer acuerdos con todos. Ahí hemos detectado que si bien se han habilitado, no se han logrado los acuerdos para lograr la interoperabilidad. Sin embargo, el sistema prevé que el pago en efectivo se mantenga en todas las estaciones de peaje.

Hay quejas por la deficiente señalización de las casetas habilitadas para el pago electrónico, ¿cómo las puede identificar el usuario?

Independiente de la marca del chip, el usuario puede identificar los carriles habilitados con el logotipo de la marca Colpass, que hace referencia al sistema general. Sin embargo, desde el Ministerio de Transporte estamos trabajando en la construcción de un manual de imagen para institucionalizar la señalización del carril exclusivo y garantizarles a los usuarios una identificación fácil y eficiente.

¿Qué ha pasado con los concesionarios que no han habilitado el servicio o no lo hicieron en el tiempo previsto por la resolución?

Los operadores que no se han habilitado pueden ser objeto de investigaciones administrativas por parte de la Superintendencia de Transporte, siempre contando con la garantía de un debido proceso y derecho de defensa. Cabe resaltar que la apertura del proceso por la entidad, no los exime de la obligación de la referida habilitación y deben culminar el proceso. La Superintendencia de Transporte está realizando las funciones de seguimiento, vigilancia y control.

¿El TAG tiene algún costo para el usuario? Vemos que unos lo cobran y otros lo regalan...

El TAG es dispositivo que permite realizar la identificación de cualquier vehículo al momento de pagar el peaje. Foto: iStock

Es importante puntualizar que la compra o adquisición del TAG corresponde únicamente a una relación comercial entre el usuario y el intermediador. Algunos intermediadores optan por cobrarlo y otros por regalarlo, dependiendo de sus estrategias comerciales. Lo importante es que todos deben ofrecer un plan básico en que se pueda acceder al servicio de pago electrónico de los peajes sin costos adicionales distintos al valor del TAG.

Aquí quiero aprovechar para invitar a todos los ciudadanos interesados en adquirir el TAG a que verifiquen muy bien el tipo de producto que están adquiriendo y las condiciones de uso que están aceptando, ya que las compañías ofrecen distintos paquetes de servicios mediante estos TAG. El Ministerio de Transporte no tiene ningún tipo de injerencia en los cobros, condiciones o servicios que ofrezcan las compañías, distintos al pago electrónico del peaje a través de sus TAG.

¿Cómo aplicará Colpass las tarifas diferenciales que tienen algunos peajes del país?

Una vez el peaje que tiene el beneficio de tarifa diferencial cuente con Colpass, el operador de dicho peaje deberá informar a los intermediarios para que realicen el cobro del valor correspondiente; de igual manera, el operador también debe informar a los usuarios cuando esté activo el beneficio. En caso de pagar la tarifa completa, es importante aclarar que no habrá lugar a retroactivo.



¿Cómo funciona?

Lo primero que debe hacer es conseguir el TAG, que es el dispositivo que se coloca en el parabrisas del carro. Se puede pedir llamando a las líneas telefónicas, por WhatsApp o desde las páginas de internet de los intermediarios. Unos lo obsequian, y otros cobran. En AppStore o PlayStore baje la aplicación, introduzca sus datos. Hay opciones prepago, pospago y cargo automático.

Otras inquietudes de los usuarios

¿Se pueden tener varios TAG?

Mientras no haya una cobertura nacional y un sistema de identificación universal que lea cualquiera de los chips, es válido para quien lo necesita, debido a que sus rutas no están todas amparadas, tener varios chips en su carro. Lo que puede suceder es que si en una caseta de peaje hay lectores de varios sistemas, es factible que haya un doble cobro si los chips activan la señal de manera independiente.

¿Los sistemas de pago son variables?

El cobro se hace al paso del vehículo. Foto: iStock

Sí. Cada operador ofrece diferentes mecanismos de pago. Unos cargan automáticamente el débito a una cuenta corriente o de ahorros y el cobro se hace al paso del vehículo.En algunos operadores se ofrece solo con cargo a un determinado banco con el cual tienen convenio, y esto limita el proceso. Otros exigen un depósito previo a través de medios electrónicos, de tal manera que en la cuenta del operador está el dinero del usuario mientras no lo descargue al pasar las estaciones.



Estos mecanismos suelen tener un cupo mínimo y alertas en los celulares cuando se copa, para evitar que el afiliado llegue a la estación y no pueda pasar de manera expedita mientras paga en efectivo.

¿El TAG es trasladable entre vehículos?

En principio no, porque debe ir adherido al parabrisas en sitios indicados previamente para que no haya interferencias en las lecturas. El TAG es asignado a una placa cuando el usuario lo registra, pero no hay una identificación física ni electrónica del vehículo al paso. Por lo tanto, se podría mover el chip de un carro a otro si no se ha adherido, pero en realidad no vale la pena, ya que quienes lo cobran piden 20.000 pesos o lo regalan y es más funcional tener varios activos.

