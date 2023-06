El nobel de economía estadounidense Paul Krugman y el presidente Gustavo Petro participaron en el foro Nuevos Modelos de Desarrollo Económico, organizado por la Universidad Javeriana. Fue un espacio que Krugman aprovechó para compartir su perspectiva frente a las oportunidades que tienen economías emergentes como la colombiana para desarrollarse.



Para iniciar su exposición, el nobel tomó de ejemplo a Corea del Sur y México. Ambos países implementaron la estrategia de desarrollar sus industrias manufactureras para sustituir los productos importados y, posteriormente, abrirse paso hacia el comercio exterior.



Esta fue considerada por mucho tiempo como la fórmula ideal para lograr el desarrollo de una nación, sin embargo, los resultados de ambas economías fueron distintos. En Corea del Sur la medida funcionó y su economía ha mantenido una tendencia de crecimiento desde la mitad del siglo XX. Por el contrario, México, pese a estar ligado a un gran sistema de manufactura norteamericana, tener acceso a Estados Unidos y convertirse en un país exportador, no logró el mismo desarrollo.



Paul Krugman junto al presidente Gustavo Petro, el superintendente financiero Cesar Ferrari y la ministra de agricultura Jhenifer Mojica. Foto: Presidencia

Este comportamiento, según Krugman, permitió descubrir que “hay países que han logrado un crecimiento rápido integrados a la economía mundial, no hay países que hayan logrado un desarrollo sin haberse integrado y, desafortunadamente, hay países que se han integrado sin lograr ese desarrollo rápido que hubiéramos querido ver”.



En otras palabras, la estrategia que se conocía no era precisa para describir las variaciones que presentaban todos los países, sin embargo, la posibilidad de desarrollo existe y como se replica en muy pocos ejemplos, no es tan fácil de lograr.



Teniendo en cuenta esto, Krugman señala que Colombia tiene la ventaja de contar con recursos naturales, unos que países como Malasia, que comenzaron siendo pobres y hoy son grandes exportadores, no tienen. En ese sentido, se podría pensar que el país tiene posibilidad de ser un caso de éxito en materia de desarrollo, pero reitera que no es tan fácil.



El desarrollo requiere de condiciones como integración a la economía mundial, de educación y del estado de derecho, pero incluso con todo esto el nobel señala que no se puede asegurar el avance y tampoco se sabe exactamente cómo funciona el desarrollo. Además, el mundo en el que se dieron los ejemplos que usó tenía unas reglas que ya no aplican.

Aún hay espacio para que países se desarrollen siempre que sean vistos como buenos y razonables en el comercio global. Foto: Presidencia

La oportunidad para el desarrollo

Lo anterior no quiere decir que no haya oportunidades para lograrlo en la actualidad. Según Krugman, aún hay espacio para que los países se desarrollen siempre y cuando sean vistos como buenos y razonables en el comercio global.



Un ejemplo de esto es el caso de India, a pesar de que la era de la globalización y el desarrollo no están presentando los resultados que tenían hace algunos años, este país asiático está demostrando excelentes resultados en su desarrollo económico, al igual que Bangladés. Krugman destaca que ambos siguen siendo países pobres, sin embargo, son más ricos de lo que eran antes.



Por todo lo anterior, el economista finaliza su intervención afirmando que, en algunos casos, las historias de éxito en materia de desarrollo son posibles y los países que entiendan los valores de la paz, democracia y libertad, será más fácil alcanzarlo.

JUAN DAVID CANO LOPERA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN ECONOMÍA

