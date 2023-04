Paul Collier tiene la doble característica de ser un profesor respetado y un autor de éxito. Aparte de enseñar en la prestigiosa Universidad de Oxford, en Inglaterra, ha publicado libros como El club de la miseria: qué falla en los países más pobres del mundo o El futuro del capitalismo, de amplia circulación en América Latina.



Sus intereses incluyen el crecimiento económico, la economía política, las tendencias globales y las políticas públicas que pueden potenciar o no el progreso, con un énfasis particular en las naciones emergentes.



(Lea también: ¿Qué viene con el Petro 2.0? Análisis de lo que viene después del revolcón)

Actualmente escribe un nuevo volumen dedicado a las sociedades que se quedaron atrás y a las que lograron superar sus problemas. Invitado como orador de la Financiera de Desarrollo Nacional para un evento que tendrá lugar a comienzos de mayo en Bogotá, habló en exclusiva con EL TIEMPO desde su casa en Londres.

Puede sonar a lugar común, pero ¿Cómo está viendo el mundo por estos días?

Describiría lo que pasa como un estado de incertidumbre radical en el que se multiplican las causas de ansiedad. Y esto sucede en la política o la macroeconomía.

Como conocedor de la historia, ¿existe una época relativamente reciente que se pueda asemejar a la actual?

Como reza el dicho, la historia no se repite, pero en ocasiones rima. Por ejemplo, hay un libro del sociólogo Robert Putnam que en su introducción describe al Estados Unidos de comienzos del siglo XX y que se asemeja mucho a tantas sociedades de hoy, profundamente polarizadas e incapaces de ponerse de acuerdo sobre los temas importantes.



También veo parecidos con 1940, cuando ya había comenzado la guerra en Europa y esta demostró que la idea de apaciguar a Hitler con concesiones estaba completamente equivocada.

¿Hay motivos para el optimismo?

Que después de tanta destrucción ocasionada por la Segunda Guerra vino una generación de líderes que en general construyeron un mundo mejor, una cosecha de buenos políticos en Occidente que entendió los errores de las décadas precedentes y que duró hasta mediados de los años setenta.



(Lea también: Emisor es más optimista y ahora cree que la economía crecerá 1 % en el 2023)

El problema es que esa generación llegó después de decenas de millones de muertos....

Por eso el desafío es que aparezca otra cohorte sin necesidad de que suceda una tragedia de semejante magnitud. La esperanza es que quienes vengan se den cuenta de que esta autocomplacencia de la generación a la que yo pertenezco, llena de pensamientos egoístas, deja como legado un gran desorden. Me preocupa el peligro que representa el ver en los jóvenes un nivel de trivialidad increíble.

¿Antes de que esto mejore, tiene que empeorar?

Lo que pienso es que no va a mejorar al mismo tiempo en todas partes. Unos cuantos países van bastante bien, mientras otros están atascados en el mismo sitio. Ahora estoy escribiendo un libro sobre aquellos lugares que se quedaron atrás, y el mensaje es que hay casos de sitios en donde pudieron salir de un bache profundo. Para que eso suceda, hay que superar los círculos viciosos, lo que a veces está relacionado con procesos sociales o con la aparición de buenos líderes.

¿Y cuál es el remedio?

Hay que conciliar los intereses de quienes impulsan una agenda social que prioriza la inclusión y los que prefieren una agenda económica que prioriza la producción. Cuando eso no pasa, aparecen la polarización y las tensiones.



Por el contrario, si se llega a un justo medio los resultados son muy buenos. Así se ve en las sociedades más exitosas de la Tierra en términos de bienestar para la mayoría, que son las escandinavas.

Hablemos de algunos de los grandes temas de esta época. ¿Cómo ve el estado de la democracia?



Para comenzar, tengamos claro qué significa democracia. En mi caso, lo que implica es inclusión y procesos de participación ciudadana en las decisiones. Hay democracias que son muy malas a la hora de escuchar las diferentes voces y otras que son buenas porque construyen formas de diálogo las cuales comprenden reglas básicas como la del respeto mutuo.



Pero aun aquellas que tienen fallas son mejores que las autocracias o las dictaduras debido a que dan lugar a resultados menos extremos. Dicho lo anterior, veo ahora una mayor polarización que es una especie de tendencia cultural de estos tiempos y es preocupante.

¿Cuánto va a durar eso?



No lo sé. Pienso que la mayoría de las personas no se sienten cómodas con la polarización y el vilipendio, por lo cual en mis momentos de esperanza creo que esto no durará eternamente. Las voces de los extremistas pertenecen a una minoría muy ruidosa.



Una de las muchas ventajas de la democracia es que viene con mecanismos que le permiten autocorregirse, lo cual no pasa con los sistemas autocráticos, que pueden durar mucho tiempo. Basta mirar a Rusia o Corea del Norte.

¿Qué piensa de las realidades geopolíticas?

Vamos hacia un mundo dividido en tres grupos. El primero integrado por las democracias de estilo occidental, incluyendo a Japón. Otro encabezado por Rusia y China. Y en tercer lugar, una gran cantidad de países que están en la mitad de los otros dos y tratan de cabalgar en ambos caballos para sacar partido de la situación.



Opino que el actor decisivo acabará siendo India, no solo porque es el país más populoso del mundo, sino porque históricamente ha sido aliado de Rusia, pero un gran rival de China. Eso lo acercaría a las democracias y serviría para equilibrar la dominación de Estados Unidos de una manera saludable.



(Lea también: Temores por los $ 24 billones que le llegarían a Colpensiones y no a las AFP)

¿Cómo ve la economía?



Veo que nos hemos apoyado de manera excesiva en la política monetaria y poco en la fiscal FACEBOOK

TWITTER

Es bastante claro cuáles son los temas centrales: inflación y tasas de interés. Al respecto hay opiniones encontradas de gente muy capaz que se inclinan por controlar la primera o bajar las segundas.



El temor de fondo es qué tan frágiles son los bancos en los países más ricos y cómo contener una eventual reacción en cadena. Después de la crisis financiera internacional de 2008, no podría uno dejar de sorprenderse por la incompetencia de los reguladores si volviera a suceder una emergencia similar.



En general, veo que nos hemos apoyado de manera excesiva en la política monetaria y poco en la fiscal, porque en último término esta tiene que ver con el nivel de impuestos y eso no es popular nunca, y menos en medio de la polarización de ahora.

¿Cómo proceder?



Eso nos lleva a los países más saludables políticamente, en donde hay cultura de llegar a acuerdos. Usualmente, en las naciones nórdicas de Europa entienden que los más ricos son los que deben hacer los mayores sacrificios en lo que corresponde a pagar impuestos.



Dinamarca o Noruega, por ejemplo, se sienten orgullosas de sus billonarios porque comparten su éxito con el resto de la sociedad. Allá tienen claro que impuestos elevados e inclusión dan como resultado una gran movilidad intergeneracional que eleva las probabilidades de que el hijo de alguien pobre llegue a ser rico. Ese no es el caso en Estados Unidos o Gran Bretaña, ni mucho menos en América Latina.

¿Cuál es su visión del cambio climático?



Es un tema que despierta un miedo legítimo y genuino. El problema es que a la hora hacer algo al respecto lo que parece sencillo no lo es. Apenas el debate llega a los temas prácticos, la cosa se complica.



Para citar un caso, es fácil decir que hay que dejar petróleo en el subsuelo, pero ¿el petróleo de quién? ¿Deberíamos tomar la decisión con base en criterios éticos para no afectar a los más pobres o de eficiencia para extraer crudo de donde resulta más barato? Y en este punto la polarización hace difícil llegar a entendimientos.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Getty Images

Y la polémica sigue...



Uno de los mensajes centrales en el libro que estoy escribiendo es que no solo se trata de pasiones. Por supuesto que el futuro del planeta debería mirarse de manera apasionada y sensible, pero eso debería llevar a la obligación de ser responsables y, por lo tanto, de estar bien informados.



Y solo cuando se está bien informado, uno tiene el derecho de hacer saber lo que lo apasiona. En mi caso, opino que los países ricos deberíamos asumir la carga de reducir las emisiones de carbono y no los países pobres. Mi contribución es escribir un libro que dice eso.

Hablaba de temores. La revolución tecnológica también los produce...



El lío es que se está consolidando una clase que vive de servirles a

los que más tienen FACEBOOK

TWITTER

En este caso creo que hay miedos que son exagerados, como el de afirmar que las fuentes de trabajo van a desaparecer. No obstante, sí hay una preocupación válida que está relacionada con la calidad de los empleos de nivel mediano.



Entonces me inquieta el escenario de un grupo de personas de alto ingreso cuyas necesidades crean ejércitos de personas de bajos salarios, como las que distribuyen paquetes o llevan pedidos. Vivo en una calle en Londres donde habitan personas ricas y lo que uno observa son camionetas que dejan cajas todo el tiempo.



A mí eso me ahorra tiempo. El lío es que se está consolidando una clase que vive de servirles a los que más tienen. Me molesta en particular que muchas de las innovaciones que dieron lugar a esa revolución tecnológica se financiaron con dinero público, el cual amenaza con crear sociedades todavía más desiguales.

Lo cual nos lleva a Latinoamérica...



La región más desigual del mundo y una de las más polarizadas. Un lugar de grandes recursos naturales que pueden convertirse en un cohete que lleva a la prosperidad o al infierno, lo que en el caso de ustedes ha sido más la constante.



También un sitio violento, como se ve en Venezuela, Colombia, México o Perú, para nombrar unos cuantos países. Y el desafío que tienen es el de lograr un cambio cultural que consiste en lograr ponerse de acuerdo como sociedad, para conseguir un cambio político.



(Lea también: Germán Bahamón responde al presidente Gustavo Petro)

La realidad es heterogénea...



Así es, pero incluso las naciones que tuvieron más éxito en crecimiento y disminución de la pobreza, como Chile, le dieron mucho más énfasis a la productividad que a la necesidad de inclusión. Allá los ricos no estuvieron dispuestos a hacer sacrificios, como tampoco pasó en otros lugares, incluyendo a Colombia.



Debido a ello están atrapados en un círculo vicioso que lleva a estos resultados extremos. Lo que me llama la atención es que tienen gente muy capaz, sofisticada intelectualmente, que no logra hacer las reformas.

¿Podemos aprender de otros lados?



En mi próximo libro hablo de casos como Bangladés o el País Vasco, en España, los cuales ilustran que hay maneras de ponerse de acuerdo y conseguir transformaciones de manera más veloz de lo que se cree.



Sin duda, los primeros pasos son los más difíciles, pero no hay opción diferente a darlos y hacer los sacrificios correspondientes, si se trata de mejorar las cosas. Hacerlo requiere pasión, pero de esa hay bastante en Latinoamérica.



RICARDO ÁVILA

Analista senior