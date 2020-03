Proyecto solar de inversionistas chinos concreta financiación

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) reveló este lunes que se concretó el cierre financiero, 45.000 millones de pesos por 45.000 millones de pesos, del proyecto Parque Solar Bosques de los Llanos 1, ubicado Puerto Gaitán (Meta).

En la financiación del proyecto, que se hizo bajo el mecanismo de project finance, participaron la FDN con un crédito senior de hasta 22.369 millones de pesos correspondiente al 50 por ciento de la deuda y el Banco Davivienda con la porción restante.



Según la entidad, es la primera vez que se concreta la financiación de un proyecto de energía renovable no convencional en Colombia bajo este esquema, en el que la financiación se da contra los flujos del proyecto y no contra el balance de la compañía que lo ejecuta, es decir, que la financiación no se considera deuda corporativa.



(Le puede interesar: Gobierno se pronuncia ante caída de precio de petróleo y alza de dólar)



Con este parque solar entrarán nuevos inversionistas operadores al sistema, toda vez que el sponsor del proyecto y proveedor de los paneles solares es Trina Solar Energy España, sucursal de Changzhou Trina Solar Energy, compañía de origen chino, tercera según el listado de bancabilidad de Bloomberg, que reúne a los principales proveedores de esta tecnología en el mundo, tanto por contar con la más alta calidad y respaldo, como por su calidad crediticia.



Esta firma tiene una cartera de proyectos de generación de energía en Colombia de más de 400 megagavios, siendo éste el primero de ellos, y al que se le sumó en 2019 la adjudicación que la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) le hizo a proyectos por 297 megavatios mediante el mecanismo de subasta de contratos.



(Lea también: Arabia Saudita contra Rusia: guerra que desplomó precios del petróleo)



El parque solar Bosques de los Llanos 1, que estará listo en mayo de 2020, tendrá una capacidad instalada pico de generación de 27,2 megavatios y una capacidad instalada nominal (despachada al Sistema Interconectado Nacional), de 19,9 megavatios.



El proyecto tiene un contrato de interconexión con la Electrificadora del Meta (Emsa) para conectarse a 34.5 kilovoltios en la subestación Altillanura.



Y, además de este contrato, también cuenta con la aprobación del estudio de interconexión por parte de la Upme, y con un contrato de suministro con la empresa Vatia S.A. E.S.P., bajo la modalidad de pague lo contratado, condicionado a una generación mínima mensual.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO