Un mes de abastecimiento de alimentos con cuentagotas

Wilson tiene 100 toneladas de papa represadas desde hace semanas en bodegas situadas en veredas aledañas a Ipiales. Si no logra dar salida pronto a la mercancía, se perderá. Está húmeda por las lluvias y en unos días se acabará pudriendo, como ha sucedido ya con más de 300 toneladas de los agricultores de la zona.



Los bloqueos de las vías tienen asfixiados a los paperos de Nariño. Llevan más de un mes sin poder dar salida a sus productos hacia Cali y Bogotá, donde muchas de estas papas acaban en empresas como Congelagro (filial de McCain Foods), Papas Margarita o Papas Rizadas.



Las tractomulas no pueden pasar. Siguen taponados varios puntos en la vía Panamericana y a pesar de que ha habido corredores humanitarios los conductores tienen miedo de coger de nuevo el volante por temor a posibles asaltos.



En total, según Henry Charfuelan, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Ipiales, hay represadas 1.000 toneladas de papa desde el 19 de mayo. Sin embargo, este no es el único producto que está estancado. Los agricultores de la zona tampoco han podido sacar arveja, frutas o leche.



Esta situación ha afectado al Centro de Acopio de Ipiales. Según los datos del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa), esta es la central en la que más ha caído el abastecimiento desde que comenzó el paro. Pasó de tener 847 toneladas del 22 al 28 de abril a solo 29 en la primera semana de mayo.

En la segunda, no entró nada; en la tercera, 65 toneladas, y al cumplir un mes, hay 407. Actualmente, en la central hay menos productos que llegan del norte, como el arroz o el azúcar.



Sin embargo, en las calles sigue habiendo oferta porque lo que escasea se pasa en trochas desde Ecuador con precios mucho más elevados. A ello también se suma la escasez de combustible, lo que dificulta aún más poder dar salida a los productos.

Cali, punto crítico

Cali sigue siendo uno de los puntos más complejos. El número de toneladas que entran a las centrales de abasto cayó casi 40 % en el último mes. La peor situación se vivió la primera semana, cuando, según el Sipsa, solo entraron 387 toneladas.



En mayo, la Central de Abastos del Valle del Cauca (Cavasa), ubicada en el municipio de Candelaria, ha tenido dificultades para operar con normalidad y surtir a los distribuidores y tenderos de la ciudad, el Valle del Cauca y el norte del Cauca.



Ha habido escasez de productos como la papa, la remolacha, la zanahoria o la mora, y los precios se han elevado. Ahora, con el acuerdo de un nuevo corredor humanitario en Juanchito el jefe de precios de la central, Óliver Medina, espera que entren más productos.



“El problema de desabastecimiento sigue, es bastante crítico. Este jueves se logró un acuerdo para un corredor humanitario, especialmente entre Juanchito y Candelaria. Ahí también entrarían las barricadas que están ubicadas en Florida o El Bolo (Palmira). Esta es una buena noticia para garantizar la movilidad de la carga que llega a la central. En un mes entran alrededor de 32.000 toneladas y hasta el momento solo van 4.100”, manifestó Medina.



En Cali también están algunas galerías como la de Santa Elena, donde debido al desabastecimiento los precios de algunos alimentos tocaron alzas históricas. Por ejemplo, el kilo de papa llegó a costar 8.000 pesos o el de plátano, 7.000 pesos. Este jueves ya se presentó un ingreso importante de alimentos y los precios están a la baja.



Ese mismo kilo de papa se encuentra a 2.000 pesos, y el de plátano, a 1.000 pesos.

“En estos momentos no tenemos desabastecimiento, solo de carne de res que viene del Caquetá y no ha podido entrar porque allí hay problemas de orden público”, afirmó Édgar López, vocero de la galería Santa Elena, y dijo que el Dane solo alcanza a contabilizar el 40 % de lo que ellos mueven.



Los bloqueos de las vías también tienen en jaque al sector avícola. Según Fenavi, hay 180 millones de huevos represados y 30.000 toneladas de pollo que no están llegando a los puntos de distribución.



El lugar más crítico se encuentra en Buenaventura, donde se estima que hay 350.000 toneladas de alimento represadas. Además, ya han muerto 14 millones de aves.



“Con Buenaventura, que es el gran puerto de importación de Colombia, somos el gran abastecedor de alimentos procesados, de medicamentos y bienes de aseo y cuidado personal y del hogar. Pero la situación es crítica. Estimamos una generación de valor perdida de 1,2 billones de pesos por semana”, indicó Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali.



En el Cauca la situación es bastante similar. En la plaza de mercado del barrio Bolívar de Popayán, la primera y la segunda semana del paro el número de toneladas que entraron se redujo a la mitad.



La presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz Otoya, advirtió que después de casi treinta días de bloqueo de la vía Panamericana el departamento ha alcanzado niveles críticos de desabastecimiento, por lo que pidió que se establezca un puente aéreo. En la zona faltan insumos básicos, elementos de uso hospitalario y de salud, además de combustible.

Coletazo al Eje Cafetero

El suroccidente del país no ha sido el único golpeado. Los centros de acopio del Eje Cafetero también se han visto afectados. La Central Mayorista de Mercasa, ubicada en Pereira, es la cuarta más impactada del país. El abastecimiento cayó la primera semana del paro hasta 80 %, pues solo entraron 523 toneladas, y del 20 al 27 de mayo se recuperó con 2.060.



El cierre de la vía La Línea impidió durante varias semanas que productos como la papa o la zanahoria pudieran llegar desde Bogotá. Algunos conductores lograron pasar por vías alternas, lo que encareció los fletes y, por consiguiente, los alimentos. Un bulto de papa se llegó a conseguir por 250.000 pesos y el de zanahoria, por 180.000.



“Ya podemos decir que presentamos un abastecimiento normal. Está ingresando producto de Bogotá, de Tunja, de Tolima, y los precios han bajado. En cambio, continuamos con desabastecimiento de lo que viene desde Nariño y Buenaventura, como coco y frutas importadas. A nivel regional, como tenemos un buen producto de verduras u hortalizas, eso se ha mantenido normal”, explicó Gloria Cecilia Ochoa, gerente de Mercasa.



En Armenia, Jorge Gómez, gerente de la central de abasto Mercar, también destacó el empuje que han tenido los empresarios para poder traer productos por vías alternas porque las principales del Valle y La Línea tenían problemas.



“Al comienzo de los paros, los productos que llegaban lo hacían a unos costos muy elevados. En este momento hay productos que faltan, pero no se puede hablar de desabastecimiento total. Tenemos problemas con el arroz, el azúcar o la panela. Además, los productos en los que nosotros somos fuertes, como el plátano o el banano, no los estamos pudiendo sacar de la región”, dijo.

Impacto al Tolima

La preocupación por la llegada con cuentagotas de los alimentos también se vivió en el Tolima, donde se han presentado bloqueos en las últimas semanas. El abastecimiento del centro mayorista de la plaza de la 21 se redujo 21 % durante el último mes, al pasar de 1.052 a 721 toneladas.



Entre los centros mayoristas más afectados también están El Potrerillo, de Pasto (con una caída de 15 %); Barranquillita y Granabasto, en Barranquilla (-13 %); Bazurto, de Cartagena (-9 %); Santa Marta (-6 %) y Centro Galerías de Manizales (-6%).



En total, como consecuencia del paro, el abastecimiento en los mercados mayoristas tuvo una caída de 38 % al inicio de las movilizaciones al pasar de 124.720 toneladas a 76.319 del 20 al 27 de mayo. Si en un mes normal entran casi 500.000 toneladas, en mayo la cifra fue poco más de 400.000. Según datos del Sipsa, la llegada de alimentos se ha recuperado semana a semana.



“Los bloqueos atentan contra el trabajo. Se están perdiendo más de 760.000 empleos y se pone en riesgo la producción de unos 850.000 campesinos. Hay que proteger al campo juntos por el abastecimiento seguro”, dijo el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea.



NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Redacción de Economía y Negocios

