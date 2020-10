'Paro nacional tiene impacto negativo en la recuperación económica'

El Consejo Gremial Nacional advirtió de los efectos negativos que traerá para la reactivación económica del país el paro nacional que se adelantará este miércoles 21, dada las circunstancias que atraviesa el país por la pandemia de covid-19.(Le puede interesar: 'Consejo Gremial pide a Minga Indígena no afectar la reactivación')

Por esa razón, llamó a que los organizadores de las movilizaciones “den prioridad al diálogo de manera que se eviten impactos negativos a la salud pública, la movilidad, la seguridad, la reactivación de las economías locales y el derecho de ir a trabajar de miles de colombianos”.



En ese sentido, el Consejo resaltó la importancia de garantizar la legitimidad de esta protesta y tomar las acciones necesarias y adecuadas para evitar las infiltraciones de grupos al margen de la ley o vándalos que atenten contra los derechos de los no manifestantes, la población civil y que vayan contra del carácter pacífico que debe tener cualquier manifestación.



(Además: '¿Qué activos piensa vender el Gobierno para suplir déficit del 2021?')



“Exhortamos, ahora más que nunca, a que se obedezcan las normas de aislamiento selectivo y los protocolos de bioseguridad. Su incumplimiento atenta contra la salud, no solo de quienes hacen parte de la marcha, sino de todos los colombianos”, agregó.



Finalmente, reiteró que la protesta social no debe obstaculizar el proceso de reactivación que avanza en el país y pidió que se respete el derecho de los ciudadanos a su libre movilidad y al trabajo, para garantizar el sustento de las familias y la sostenibilidad de los sectores productivos y las empresas.



PORTAFOLIO