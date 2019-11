'Hay que seguir construyendo país, no hay de otra…'

Expectativa, zozobra, horas caminando para llegar a casa, opiniones encontradas sobre el presente y el futuro de Colombia, y sensaciones de impotencia y desesperanza han sido recurrentes desde el 21 de noviembre, cuando comenzó el paro nacional, cuyas secuelas tienen a los empresarios de los sectores constructor e inmobiliario en otro proceso de ajuste.

Estas industrias, como muchas del país, están afectadas porque, al margen de lo económico, “la situación cambió nuestra cotidianidad…”. Así lo reconoció Andrés Arango, socio de la firma Urbanum, quien agregó que, a pesar de que las pérdidas en dinero son importantes, “los traumatismos en la organización de los comités y las juntas directivas, y el hecho de tener que ajustar el día a día de la gente vinculada a la compañía, fue algo retador, en medio de la incertidumbre generada”.

En materia de negocios, reveló que luego de haber logrado contactos con potenciales inversionistas de Estados Unidos, algunas operaciones variaron su plan inicial, luego de que ellos analizarán la situación del país; sin embargo, no las cancelaron.



“Latinoamérica vive una realidad y Colombia no se puede desprender de ello”, coincidieron algunos de ellos, para luego confirmar que seguían firmes, con la cautela del caso, pero firmes, con un monto menor de inversión mientras la situación se normaliza, pero con la apuesta en su agenda de negocios.



Con este voto de confianza, porque así debe leerse, Arango destacó que en este momento “debemos revertir la tendencia y seguir construyendo país, porque no hay de otra. Lo que sigue es recuperar la confianza y subir el ánimo, desde el taxista, el chofer de bus, los estudiantes hasta el empresario de más alto rango. En eso seguimos…”.

En la misma línea está Luis Aurelio Díaz, gerente del Grupo Oikos, quien también reconoció que la programación y el rendimiento de obra disminuyeron, en promedio, 64 por ciento. “Con el paro, un 30 por ciento de los trabajadores no llegan y otros, por obvias razones, deben irse temprano a sus casas”.



Sin embargo, en aras de aportar desde la industria edificadora, señaló que “la clave es seguir apoyando a la gente de estratos bajos con los subsidios a la tasa y en el caso del estrato medio -que se quedó sin el beneficio a finales del 2018 por temas fiscales-evaluar si es posible revivirlos en algún momento”.



Andrés Correa, presidente de los miembros jóvenes de la Federación Colombiana de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci) también dijo que si bien es cierto que la situación del país no es la mejor, “también hay que recordar que la nuestra es una de las economías que más ha crecido en la región y que la finca raíz es una inversión estable y con buenos resultados en el mediano y en el largo plazo”.



Muestra de ello fue la reciente entrega de los Premios a la Excelencia Inmobiliaria Fiabci, donde, un día antes de comenzar el paro nacional, el 20 de noviembre, algunos de los empresarios estuvieron en la misma línea: “Hay que seguir construyendo país, no hay de otra…”.

Gabriel E. Flórez G.

