Un año después del paro, no para de sumarse los costos para las víctimas de la violencia. Fasecolda acaba de actualizar cuánto se ha pagado por los siniestros causados por los vándalos. Van $ 128.648 millones. Casi la mitad del total se ha pagado en Cali. Esta suma muestra el tamaño del golpe sufrido por quienes tenían seguros, pero no hay manera de calcular el daño para quienes no estaban asegurados.

31 años, y el dólar sigue... ¡bajando!

El dólar acaba de romper récord 5 días seguidos. Sin embargo, su valor real no deja de bajar. La tasa representativa del mercado arrancó el 27 de noviembre de 1991 en $ 693, que equivalen a $ 8.644 de hoy. El 12 de marzo de 2003 alcanzó un récord de $ 2.963 ($ 6.862 de hoy); el 27 de agosto de 2015 registró una marca de $ 3.239 ($ 4.504 actuales), y el 20 de marzo de 2020 llegó a $ 4.154 ($ 4.696 de hoy).

Aumentos de precios en la vivienda nueva

¿Cómo suben los precios de la vivienda? De acuerdo con el índice de Anif, con base en datos de Galería Inmobiliaria, en mayo del año pasado la vivienda nueva tenía alzas de 1,5 % en términos reales, es decir, descontando la inflación. Para febrero de este año, los precios tenían una leve reducción de 0,2 %. Luego, en abril, subían de nuevo 0,9 %. Y en mayo de este año, los precios subían 1,1 %.

Los renglones que encarecen la canasta

De 188 renglones de la canasta familiar, solo 18 explican toda la inflación de 0,5 % en junio frente a mayo. Los principales: comidas por fuera o domicilios pusieron 0,09 puntos; la luz y la carne pusieron 0,05 puntos cada uno; carros, productos de limpieza, y pollo, 0,03 puntos cada uno; gas, pasajes aéreos, arriendo imputado, arriendo efectivo, leche, agua, azúcar, arroz o gasolina, 0,02 puntos cada uno.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía

@galmau