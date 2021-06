Dos gremios de camioneros firmaron acuerdos con el Gobierno

La semana pasada, el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas firmaron un acuerdo sobre el que venían dialogando con varios grupos de transportadores de carga, que se declararon en paro en el último mes.



Si bien el documento, al cual tuvo acceso Portafolio, establece 29 compromisos de parte del Ministerio, este solo fue firmado por dos de los representantes de los doce gremios en paro: Jairo Enrique García, de Asolivianos, y Alberto Palma, de la Asociación Familia Camionera Unida de Colombia (Facun).



Entre los puntos en el documento varios se relacionan con peajes. Uno de ellos dice que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se comprometerá a que los proyectos de quinta generación “no incluirán nuevos peajes en las vías que intervendrán, distintos a los ya existentes, salvo en el caso de la IP ALO Sur”.



Sin embargo, precisa que están previstos ya 18 peajes en las concesiones 4G antes de 2023.



Otro punto es el compromiso de realizar socializaciones de los nuevos peajes de los contratos de concesión ya suscritos, y revisar las tarifas diferenciales en algunos proyectos; también está el compromiso de que el Ministerio trabajará en un insumo técnico para una política pública a futuro para la definición de los criterios técnicos para la instalación de peajes.

“Decidimos firmar absolutamente convencidos de que esos 29 puntos contienen una hoja de ruta esencial en beneficio del camionero tradicional colombiano”, aseguró el representante de Facun, organización que radicó un pliego con 10 peticiones ante el Ministerio cuando inició el paro, pero que consideran que quedaron incluidos en el acuerdo. “Esto es un logro máximo”, dijo Palma.



Otros compromisos tienen que ver con el Sice Tac (Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga), que tiene publicados los costos mínimos de acuerdo con las características propias de cada viaje como tipo de vehículo, de carga, origen/destino, horas estimadas de espera, de cargue y descargue, entre otras.



De hecho, el pasado 28 de mayo el Ministerio publicó para comentarios un proyecto de resolución, disponible para comentarios hasta el 11 de junio, para actualizar el protocolo del Sice Tac, y en el acuerdo se compromete a expedir la norma a más tardar antes del 2 de agosto.



El Ministerio de Transporte también se compromete a crear un Sice Tac para vehículos de carga liviana, y para ello, esta semana será convocado el Observatorio de Transporte de Carga por Carretera, y allí se presentará una propuesta de cronograma de trabajo. Además, otro elemento del acuerdo es la conexión entre el Sice Tac y el Registro Nacional de Despacho de Carga (Rndc), una tarea en la que ya avanza la cartera.

Posiciones al respecto

Además, desde la Superintendencia de Transporte se estableció el compromiso de seguir ejerciendo labores de vigilancia y control “en asuntos como pagos por debajo del Sice Tac, Stand By, descuentos ilegales y no reporte al Rndc”.



Si bien la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, no emitió ningún pronunciamiento en torno al acuerdo, la jefe de la cartera presentó el viernes una hoja de ruta para el sector, en la que se incluyen varios puntos del acuerdo, como el fortalecimiento del programa de modernización de vehículos de carga, y programas de apoyo a los transportadores por medio del Fondo Nacional del Ahorro y el Sena.



El acuerdo también generó algunas reflexiones en contra. Para el exviceministro de Transporte, Andrés Cháves, la obligatoriedad en el SICE TAC podría tener un efecto similar al que tenía la antigua tabla de fletes.



“La tabla de fletes era un subsidio que ponía un mínimo sobre cuánto se podía negociar el flete, lo que tenía consecuencias sobre la competitividad. Eso se quitó en 2011 y se creó el Sice. Eso es lo peligroso de ponerlo como obligatorio, porque cambiamos la forma en que se establecía la tabla de fletes a como se establece el Sice”, dijo Cháves.



El acuerdo incluye otros compromisos como la estructuración de un fondo de modernización de carga liviana y volquetas, un proyecto de Ley que se presentaría este año al Congreso. También la posibilidad de que se levante algunos fines de semana la restricción de carga, el lanzamiento de un programa de profesionalización de conductores con el Sena, entre otros.

