El Estado no es el enemigo: reflexiones desde la burocracia

El paro que comenzó al final de abril ha puesto en primera línea la idea que tienen algunas personas de que el Estado es el enemigo y el desprecio a quienes trabajan allí, en cualquier nivel.



Una mujer que ha sido funcionaria por lustros ha querido levantar la voz desde el punto de vista de quienes como ‘servidores’ públicos quieren cumplir exactamente ese papel.



Y levanta la voz en el libro ¡Donde nada es lo que parece!, que le dedica a “ciudadanos inconformes y servidores públicos exhaustos”.



Patricia Martínez Coral es una doctora en estudios políticos del Externado y magíster en políticas públicas de la misma universidad en convenio con la Universidad de Columbia.



Cuando su libro estaba ya en la editorial, estalló el paro que terminó reforzando el sentido de sus reflexiones sobre el Estado y quienes, dentro de él, tratan de servir.

El libro lo había empezado a escribir desde el año pasado, luego de pasar como funcionaria por varias entidades. El empujón para escribirlo, dice Martínez, llegó cuando fue notificada de que se había abierto una investigación disciplinaria por unas decisiones de un jefe que desviaban una licitación en momentos en que ella estaba en vacaciones.



Esa notificación, dice, llegó un año después de haber renunciado a la entidad –motivada por lo que consideraba irregularidades– y un día antes del fallecimiento de su padre, a quien estas situaciones le generaban angustias. “Es por ello que decidí escribir el libro, en busca de un sentido que justifique todos esos sacrificios”.



¿En el sector público, qué es lo que parece, pero no es?



Tenemos una percepción desde afuera de cierta uniformidad dentro de la administración. Pero no todos los que hacemos parte de la burocracia representamos las mismas cosas. A veces llegan cabezas al sector público con unas agendas totalmente particulares, y todos los servidores públicos tienen que enfrentar estas batallas día a día, sin representar ni esos intereses que están capturando la agenda, ni compartir esos 'principios' ni esas formas de gestionar.



Uno piensa que el Estado actúa de manera unitaria. Pero cada rama está totalmente politizada, al punto de que los servidores se encuentran realizando esfuerzos que no compaginan con las funciones o el alcance misional de cada entidad.



¿Y esos funcionarios que intentan servir son mayoría, minoría… están aislados…?



Me atrevería a decir que son mayoría. Pero quienes sí tienen conciencia de lo que implica ser un servidor público, de los límites, o del manto de legalidad, en ocasiones están desmotivados. Esa gran mayoría ya se dio por vencida porque tratar de cambiar el orden de las cosas, tratar de invertir esas fuerzas que eclipsan el funcionamiento de la administración pública, es un reto que nos excede.



Uno puede saber de cientos de casos de corrupción y uno se vuelve víctima de ese sistema, porque los incentivos son perversos adentro. El servidor público no es escuchado cuando denuncia. No es atendido por los canales que se debería. A uno lo arrasan y se lo llevan por delante.

¿Y hay salidas?



El propósito general del libro, es dignificar el rol del servidor, y eso viene desde varios frentes. El Estado tiene que readecuar mucho de su diseño para que existen frenos que impidan que las cabezas que llegan a generar todas estas distorsiones tengan esa libertad para adueñarse del sector público, para capturar la agenda, para tratar de actuar por fuera de la ley.

Y también se requiere un cambio cultural importante de la forma como el servidor se hace cargo de sus roles. Las ramas del poder público tienen que verse abocadas a articularse mejor, porque cada una toma su rumbo y les importa cinco si finalmente se coordinan.



Y la propuesta más pertinente –a propósito del paro– es que el relacionamiento del ciudadano tiene que dar un giro de 180 grados, porque no es desde el antagonismo de hoy que se pueden gestar cambios, Hay que entender que el Estado no es el enemigo. La institucionalidad se tiene que fortalecer. Si no lo hace, no hay forma de que el Estado resuelva lo que tiene que resolver.



La ciudadanía a veces no es consciente del daño que se causa con ese antagonismo, con la animadversión. El Estado, por el contrario, es el principal aliado. Para restablecer la confianza, hay que hacer un llamado a esa conciencia. La cultura política es la salida.



¿Y como se construye la cultura política?



La cultura política es el canal que tenemos como sociedad para plantearnos cuál es nuestro aporte, cuál es nuestro papel. Y tiene muchas facetas. Más allá del comportamiento de los ciudadanos en el cumplimiento de unos deberes, que son mínimos (como por ejemplo, el deber de expresarse por los canales que son, el deber de no abusar de las vías de hecho), también se trata de involucrar la participación del ciudadano.



Es el hecho de que el ciudadano se haga partícipe de muchas decisiones que hoy ignora. Por ejemplo, hay quienes no tienen reparo en salir a vandalizar y a incendiar. Pero no se preguntan si es el momento adecuado en una plenaria del Senado, o para formular propuestas para posicionar en la agenda legislativa temas que están excluidos. En épocas de campaña se muestran apáticos, no cuestionan, no hacen las preguntas pertinentes. Las instituciones públicas están todo el tiempo –porque la ley se los exige– rindiendo cuentas. Y al ciudadano le falta visión crítica para asistir y decir “no me creo ese cuento” o “los resultados señalan otra cosa distinta”.

Usted ha mencionado el paro. ¿Cómo encaja ese fenómeno con el cumplimiento de las funciones del Estado?



Un punto clave del libro es el llamado a reflexionar sobre cuál es el origen de los derechos que hoy exigimos. Claramente este es un país con muchos desequilibrios socioeconómicos, es inequitativo, violento desde la institucionalidad. No me refiero a la fuerza pública, me refiero al hecho de que hay tantas desigualdades y derechos conculcados.



Pero los derechos que exigimos ¿qué origen tienen? Resulta que por temas políticos, por intereses en los que se benefician muy pocos, se están creando unos hábitos de retórica y demagogia que le hacen mucho daño a la democracia. Hay muchos derechos que nacen en el ordenamiento a través de unas vías totalmente ilegítimas.



Ejemplo de ello son esos proyectos de ley a los que hace alusión el libro, en los que un congresista con tal de cumplir ciertos compromisos políticos crea de la nada una serie de expectativas que después se vuelven exigibles para la sociedad. Salen proyectos de ley que no tienen ningún fundamento financiero, que no están amparados en ningún presupuesto público, que incluso tienen vacíos desde la institucionalidad misma, porque hay entidades que no tienen dentro de sus funciones el alcance para hacerse cargo de esas competencias y resulta que eso va a derecho a las Cortes a través de tutelas o acciones populares. Ahí también hay que hacernos un llamado a la responsabilidad política.



¿Esas expectativas tienen relación con las manifestaciones, bloqueos y demás cosas de las últimas semanas?



Sin duda. La brecha crece cada día, y las personas tienen una serie de expectativas frente a lo que el Estado debe hacer y debe cumplir, pero las personas no se preguntan si existen las capacidades para lograr eso. Solo importa lo que se entienden como una expectativa legítima. Yo haría una apuesta, y creo que me la ganaría a ojo cerrado: si se le pregunta a uno de los manifestantes si cree que el sector público está preparado para cumplir sus expectativas, creo que ni siquiera entendería la pregunta. La gente jamás se pregunta si existen esas capacidades. Se da por hecho que es así.



¿En medio de esta situación, cómo quedan los funcionarios?



Hoy nadie está pensando en un servidor público. No están en ninguna agenda. Pero si los servidores públicos no logran modificar la forma en que llevan a cabo su trabajo cada día, el Estado no va a poder cumplir con ninguna de sus promesas. Porque los brazos del Estado son los servidores públicos.



Del otro lado de los derechos están los deberes. ¿Cómo integrarlos en la discusión pública?



Un tema es el de los incentivos para que las personas asuman esos roles más participativos y democráticos. Lo vemos con el paro: el exceso de las vías de hecho mina la posibilidad de hacer ese tipo de esfuerzos. Inculcar deberes va acompañado no solamente de la información y el conocimiento, sino de tener las actitudes, y las actitudes civicas, políticas y participativas se aprenden con el ejercicio, porque tienen una dimensión claramente práctica.



Cuando las sociedades acogen ciertos comportamientos, también vienen con ellos ciertas sanciones sociales. Recuerdo al alcalde Mockus haciendo toda esta pedagogía de enseñarle al ciudadano lo que está bien y lo que está mal, sin necesidad de imponer a través de una ley. Pero somos seres absolutamente primitivos: primitivos en la forma cómo ejercemos derechos, como exigimos el cumplimiento de esos derechos; primitivos en la forma cómo asumimos la asignación o la distribución de las responsabilidades; primitivos en la forma cómo evadimos nuestros propios deberes.



¿Por qué pone a los sindicatos junto con fenómenos como el clientelismo dentro de las barreras con las que se estrellan los servidores públicos?



Es uno de los casos de rezago que hay en el ordenamiento. Los sindicatos claramente están legitimados para hacer una protección efectiva de los derechos. Pero cuando los trabajadores bloquean el ejercicio habitual de las funciones públicas para hacerse a unas prebendas claramente están perjudicando a la ciudadanía y están evitando que el Estado cumpla con lo que la Constitución misma la ha delegado.



No es posible, por ejemplo, que a uno como ciudadano lo priven del acceso a la justicia, o que los niños no puedan educarse, o en la salud, que es todavía peor. Que a un ciudadano cuya salud e integridad depende de que le presten un servicio y que el sindicato está bloqueando y amenazando al resto de los servidores. No todo el mundo está sindicalizado, pero el servidor que quiere cumplir con su papel se ve amenazado.



Propongo que todo servidor público, así como acepta un régimen especial frente a las inhabilidades o incompatibilidades, entienda que el ejercicio sindical no puede ser connatural a la prestación de un servicio cuando es público.



¿Ese ejemplo que pone usted en un consultorio médico es lo que ha pasado en los últimos días, pero a escala de un país entero?



Exacto, por ejemplo, que bloqueen el acceso a los insumos hospitalarios, eso ya raya no solamente en lo abusivo sino en lo ilegal. No encuentro una distinción entre este tipo de comportamientos sectorizados con las expresiones de los sectores privados con sus prácticas clientelares. Son exactamente igual de nocivos e igual de ilegítimos.



Uno pensaría si hay que hacer una revisión retroactiva sobre el ejercicio de los derechos de la ciudadanía .Y se encuentra el origen de las protestas siglos atrás, cuando los primeros derechos civiles y políticos se gestaban, y no es comparable ese momento histórico con el de hoy. Las democracias han evolucionado y en el siglo 20 se lograron importantes conquistas frente a las libertades individuales y colectivas.



Con tantas facilidades que tiene la gente para expresar sus opiniones, a través de las redes sociales, para movilizar cientos de causas ciudadanas, es inconcebible que la gente tenga que actuar bajo las mismas premisas de hace dos siglos. Eso es totalmente arcaico. La institucionalidad ha evolucionado y asimismo creo que debería hacerlo la expresión de la inconformidad ciudadana y el sindicalismo no es un caso aparte. También tiene que evolucionar.



¿Pero el fenómeno de las calles no es global, incluso en países ricos?



Creo que las manifestaciones de inconformidad, si bien han sido violentas en algunas partes del mundo, en algunos momentos, no se pueden comparar con lo que ocurre en Colombia. Aquí, el paro es una costumbre de todos los días No nos sorprenda que haya escalado a este nivel de violencia. Si nosotros analizamos a lo largo de cada vigencia lo que ha ocurrido, ninguna ha estado exenta de estas manifestaciones.



Hay una serie de inclinaciones culturales aquí en Colombia frente a las vías de hecho, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo. En otras partes los paros ocurren como expresiones espontáneas. Aquí, quienes los promueven tienen una agenda.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía y Negocios

@galmau

