Luego de que el pasado 7 de julio no se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Transporte y el gremio de taxistas tras presentar su inconformidad con el alza de la gasolina y el impacto que ha tenido en su bolsillo, los 'amarillos' decidieron retomar el paro.



El encuentro en el que estuvo presente el ministro de Transporte, William Camargo, en la ciudad de Manizales, no llegó a un acuerdo en algunos puntos, especialmente, en lo que denuncia el gremio sobre la cantidad de viajes que deben hacer al día para poder cubrir los gastos con su vehículo.



"Digamos que en la mesa que se conformó y que tenía como finalidad dar cuenta de los avances de la negociación de 17 puntos, consideramos del lado del equipo de gobierno, del Ministerio, de la Superintendencia de Transporte, permitió evidenciar en algunos ítems, temas ya solucionados y otros que siguen generando tensión”, señaló el funcionario, según informó La República.



En horas de la tarde del 22 de febrero se llegó a un acuerdo para levantar la manifestación Foto: Santiago Saldarriaga

El pasado 16 de junio, Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio, aseguró que estarían en asamblea permanente y que darían un plazo de 30 días para que el Gobierno Nacional aprobara sus peticiones, de lo contrario, como es el caso, los taxistas se irán a paro nacional.



Hasta el momento, el gremio que representa Ospina no ha anunciado el paro; sin embargo, sostiene que si el Gobierno incumple con las peticiones que plantearon y no se llega a un acuerdo antes del próximo 31 de julio, este sector saldrá a las calles.



"Nosotros votamos por el cambio, seguimos creyendo en el cambio y no apoyamos el paro", sentenció Ospina.



Con respecto al paro que anunció Julián Osorio, candidato al consejo de Manizales, anunció tras la reunión con el Ministerio de Transporte fallida que este lunes oficiarían el paro para el próximo 9 de agosto.



“Nosotros, a pesar de que tenemos un ministro muy sincero, muy distinto al anterior, que a todo le decía sí y nada hacía, este es más claro, conciso y sincero. Pero, definitivamente, son soluciones que al gremio en el corto plazo no le sirven y por eso nos hemos declarado en asamblea permanente y lo más seguro es que el lunes anunciaremos oficialmente ese paro nacional el próximo 9 de agosto”, señaló Osorio.

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS