Paro camionero, sin apoyo de los gremios del transporte de carga

Aunque en algunas regiones se adelanta el paro camionero anunciado para este viernes, los mayores gremios y organizaciones de propietarios de camiones rechazaron la protesta.



Si bien critican el alza del ACPM, por considerar que afecta los costos operativos de los vehículos, la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga (Asecarga), a través de un comunicado de prensa, expresó su desacuerdo con la inmovilización que adelantan algunos sindicatos y dueños independiente de vehículos.

También publicamos el primer listado de vehículos mal matriculados, el cual seguiremos alimentando en la medida que vayamos haciendo nuevos hallazgos

Los sindicatos de camioneros habrían tomado la decisión después de reuniones en días pasados en Santa Marta, Bucaramanga y Bogotá, pero las grandes organizaciones dicen que son solo 68 personas, frente a 360.000 que conforman los agremiados.



Asecarga indicó que una inmovilización traería grandes pérdidas a la economía nacional y más en esta época navideña que se avecina, en la que hay alta demanda del servicio que prestan.



Por su parte, la Federación Colombiana de Transporte de Carga y su Logística (Colfecar), que reúne a las empresas más grandes del sector, también mostró su rechaza a la jornada, y dije que en los 43 años de historia nunca ha participado en paros porque no son la forma de solucionar los problemas del negocio.



La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) dijo el pasado 18 de noviembre que tampoco participará en el paro.

Las razones de los manifestantes

Pese a que el Gobierno aceptó escuchar los argumentos de los manifestantes, las protestas se iniciaron este viernes en regiones como el Valle, Antioquia y el Caribe.



Los camioneros expresan que están afectados por los incrementos en los precios de los productos que utilizan para la prestación de su servicio y que no hay decisiones para controlar la ilegalidad, puesto que existen 13 mil vehículos mal matriculados que les generan una competencia que no pueden asumir en materia de costos.



Por su parte, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo que el Gobierno siempre ha mantenido un diálogo constructivo, concertado y abierto con los transportadores del país, a través de las mesas regionales.



“Queremos en primer lugar agradecer la mayoría de agremiaciones de trasportadores que han manifestado no sumarse al anuncio de paro, sin desconocer a aquellas que lo vienen promoviendo y manifestarles a todos que aquí estamos listos y dispuestos para seguir trabajando conjuntamente; de hecho, los hemos invitado para poder escuchar sus inquietudes y compartir las medidas que hemos venido tomando, así como aquellas que están en proyecto de ejecución. Este es un gobierno de diálogo permanente con los sectores para la construcción colectiva de soluciones a las principales problemáticas.



El jueves fue expedido el Decreto 2156 que amplía el plazo del 1 a 1 en el marco del proceso chatarrización hasta el 30 de junio de 2019, tal como se había venido anunciando. También publicamos el primer listado de vehículos mal matriculados, el cual seguiremos alimentando en la medida que vayamos haciendo nuevos hallazgos. Hemos emitido directivas y circulares exigiéndole a todas la entidades del estado, generadores, empresas y puertos para que no contraten carga con vehículos mal matriculados, con el fin de promover la legalidad en este importante sector del transporte”, dijo la jefe de la cartera de transporte.



En beneficio de los transportadores también no se gravará con IVA el transporte de carga.



"De igual forma, se han venido cargando a la plataforma del Runt los pesos brutos vehiculares de más de 220.000 vehículos que no contaban con definiciones para la prestación del servicio.



Hay que hacer efectivos los controles e inspeccionar aquellos generadores, empresas y puertos que están contratando vehículos mal matriculados", dijo la ministra.



