Hoy es el último día de plazo que tienen el Gobierno Nacional, los empresarios y sindicatos para acordar cuánto debe subir el salario mínimo para el 2023. Y en medio de la expectativa que hay en el país, el presidente ejecutivo (e) de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Edwin Chirivi, aseguró que el alza deber ser cercano al 14 por ciento.



Esto significa que lo ideal, según el gremio, es que el aumento sea de aproximadamente 140.000 pesos, para no inyectarle mayor presión a los altos precios que registra actualmente el país en bienes y servicios.



Salario mínimo 2023: hoy se definiría el alza

Este estimado de Camacol tiene en cuenta una inflación anual a noviembre de 12,53 por ciento, el dato de productividad del 1,24 por ciento y la "prima política" que se discute, normalmente, al interior de la Comisión de Concertación.

"Si el aumento del salario se fija entre el 14 y el 15 por ciento, y el próximo año la inflación va a ser del 7,7 por ciento (según analistas), los hogares de menores ingresos van a tener un aumento de 15 por ciento en su bolsillo y ese diferencial mejora el poder de compra de los hogares", aseguró Edwin Chirivi.



Además, explicó que, al aumentar el poder adquisitivo, las familias van a encontrar precios en la economía que no van a crecer tan rápido como su salario. "Cuando esto ocurre, una buena parte de eso puede ir a un mayor consumo y mayor gasto en servicios, pero también en la posibilidad de acceder a crédito", agregó.



Salario mínimo: esto es lo que ha aumentado en los últimos años en Colombia



Sin embargo, también considera que si se aumenta mucho el salario mínimo se tendrán efectos inflacionarios posteriores. "Cuando se tienen mayores ingresos que dan una mayor capacidad de compra, también se tiene una espiral de inflación que hace que, entre otras cosas, muchos precios en la economía no bajen", dijo.



Así mismo, si se da un incremento muy alto se podría promover la informalidad y los niveles de ocupación formal disminuirían. "Quizás, en el corto plazo el efecto no se vea tanto, pero en el mediano plazo terminaríamos con un mercado informal mayor y eso no es algo deseable en una condición económica de desaceleración, como la que estamos viendo", afirmó el presidente ejecutivo (e) de Camacol.



Según el Ministerio de Hacienda, más de la mitad de los empleados colombianos (formales o informales) solo ganan un mínimo o menos. En concreto, el 58,8 por ciento del total de las personas que están ocupadas, lo que representa 12,8 millones de trabajadores.



De ellos, el 15,7 por ciento gana únicamente un mínimo (3,4 millones de personas) y más del 43,1 por ciento (9,4 millones) no llega ni tan siquiera a ganarse ese millón de pesos que está establecido por ley.