A Colombia no le queda otra salida distinta que cumplir con lo ordenado por el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que la obliga a desmontar las medidas restrictivas para la importación de papas congeladas procedentes de Bélgica, Alemania y Países Bajos.



De no hacerlo, “el país se expone a algunas demandas ante ese organismo internacional o que se le castiguen algunas de sus exportaciones, como las flores, hacia esos destinos”, precisó Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).



“Es un fallo adverso para el país”, precisó el directivo, quien agregó que no conoce si existe un plazo perentorio para eliminar esas restricciones, al tiempo que enfatizó que eso no tendrá un impacto sustancial entre los productores de papa en el país, pues esa importaciones son apenas de un 2 por ciento.



“Los problemas del sector (papicultor) son otros, no son consecuencia de esas importaciones. Esa es una competencia manejable para el sector porque no es muy alta”, precisó Javier Díaz.



Pese a que la decisión del panel de árbitros de la OMC ratifica una decisión anterior en ese mismo tema, lo que sí dejó claro ese grupo de expertos es que el país tenía razón en iniciar el proceso de investigación que terminó en la imposición de derechos antidumping sobre las papas congeladas procedentes de dichos países.



Germán Umaña Mendoza, ministro de Comercio, Industria y Turismo (Mincit), señaló que Colombia “es respetuosa del mecanismo de solución de controversias de la OMC, por lo que se adelantarán las gestiones pertinentes para implementar las consideraciones de los árbitros en un periodo razonable, atendiendo a los procesos propios de la legislación interna”.



La Comisión Europea, por su parte, celebró la decisión de la OMC y aseguró que es “una victoria” para los productores europeos, cuyas exportaciones hacia Colombia de ese producto, por valor de más de 20 millones de euros, se vieron afectadas por los derechos colombianos.



Con lo establecido por el organismo internacional, Colombia deberá rectificar algunos aspectos técnicos de las decisiones adoptadas y que derivaron en la imposición de los derechos antidumping, como el uso de la base de datos la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian) para calcular los márgenes de dumping, el trato confidencial de cierta información presentada durante la investigación y aspectos técnicos del cálculo de los márgenes de dumping, precisó el Ministerio de Comercio.

Antecedentes

Desde noviembre de 2018 están vigentes los derechos antidumping a la importación de papas congeladas desde Bélgica, Países Bajos y Alemania.



En 2019, el Gobierno colombiano radicó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) un proceso sobre los derechos antidumping a la importación ese producto de la Unión Europea (UE).



La UE alegó que Colombia impuso aranceles antidumping discriminatorios de hasta 8 por ciento sobre las importaciones de papas fritas congeladas de Bélgica, Alemania y los Países Bajos.



Aun así, las exportaciones de este producto aumentaron a 52,1 millones de dólares en 2021, lo que representó un incremento de 56 por ciento frente a 2018, cuando se impusieron los aranceles por primera vez.