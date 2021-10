Lisandro Junco, director de la Dian, refutó reporte de los Pandora Papers

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Lisandro Junco, desvirtuó las dudas surgidas por el informe internacional conocido como Pandora Papers, en el que su nombre aparece en la lista de colombianos que tienen activos e inversiones en jurisdicciones que dan beneficios tributarios, conocidos como paraísos fiscales.



Sobre el particular, Junco expidió una contundente declaración este domingo, en la que explica todo lo relacionado con este caso, sobre el que recalcó que no es delito tener inversiones o activos en el exterior, sino que el problema es no declararlos, lo cual no ha sido su caso.



Este es el texto de declaración del alto funcionario:



1. Mis declaraciones de renta y de activos en el exterior las he hecho públicas, y están, para conocimiento de todos los colombianos, en la página de la función pública, la página de la Dian y la correspondiente a la vigencia 2020 en mi cuenta de Twitter. El problema no es tener activos en el exterior, el problema es NO DECLARARLOS.

2. Como se lo explique en varias ocasiones a los periodistas de estos medios, no existe inhabilidad alguna para que un servidor público sea socio de una empresa privada. La firma allí mencionada está activa, pero NO opera desde su creación hasta la fecha. Aun así, cumple con todas las obligaciones tributarias tanto en Estados Unidos, como aquí en Colombia, y está declarada en el Formulario F160 de activos en el exterior.



3. Lastimosamente, hay quienes quieren desprestigiarme ante el país, buscando faltas en mis finanzas, las de mi esposa y las de mi familia. Como servidor público, seguiré incomodando a evasores y elusores, liderando una lucha contra la evasión, contra el contrabando, contra los tramposos que solo buscan el bien particular sin importarles el país.



4. Ser servidor público es una profesión cada vez más compleja en Colombia, porque quienes hacen las cosas correctamente son atacados sin argumentos y a pesar de las explicaciones que se dan, se presentan artículos sin fundamento como este, lleno de confusiones, suspicacias y sin entendimiento real de los hechos. Todo, con afán de atacar y desprestigiar. A pesar de haberles mostrado los documentos y explicarles en detalle el correcto proceder, decidieron desinformar.



5. Mis declaraciones y todo mi proceder están abiertos a las autoridades, fue mostrado a estos medios y a los periodistas en varias reuniones, ya que no tengo nada que esconder. Lo hago, más como un deber moral que legal, para demostrar transparencia y dar ejemplo en este país donde todos, de una manera u otra, tenemos que aportar.



6. Tal como se prueba en mi declaración de activos en el exterior, tengo activos en ESTADOS UNIDOS, país que NO es un paraíso fiscal.



7. No tengo activos ni en Chipre, ni en Londres. Que vale la pena decir, tampoco son paraísos fiscales.

