En marzo podrán pedirse recursos para amortizar primas de diciembre

Durante marzo próximo, los empleadores que pagaron en diciembre de 2020 la prima de servicios a sus trabajadores, contarán con el apoyo del Gobierno diseñado para entregar recursos a los empresarios que cumplieron con esta obligación prestacional.



Se trata del Programa de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios (PAP), que entrega a los empleadores empresarios que cumplan con los requisitos establecidos, 220.000 pesos por cada empleado cuyo Ingreso Base de Cotización (IBC) esté entre un salario mínimo legal mensual vigente y un millón de pesos.



El proceso de postulación al PAP es igual al que se hace para acceder al Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), que entrega subsidios a las nóminas a través de las entidades financieras y con el cumplimiento de los siguientes requisitos: disminución de ingresos en por lo menos un 20 por ciento durante la pandemia; estar al día en el pago de salarios, de seguridad social de los trabajadores por los que se postula y, por supuesto, haber pagado la prima de servicios de final de año (2020).



En su primera etapa (julio del año pasado), esta iniciativa gubernamental benefició a más de 85.000 empresas, con el desembolso de 189.000 millones de pesos, recursos que se asocian a 860.000 empleos en todo el país.



Tanto las postulaciones al PAP como al Paef que se harán en marzo cierran la primera ampliación de este paquete de ayudas que el Congreso le aprobó al Gobierno Nacional; muchos sectores de la economía esperan que se tramite con mensaje de urgencia una nueva extensión, dado que con este subsidio a la nómina se ha logrado proteger el empleo de 3,96 millones de trabajadores, a través de más de 140.000 empresas que han utilizado los programas.

Ugpp: 'Paef está dirigido a empresas activas que aportan a seguridad social'

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), como entidad operadora del Paef, hizo también precisiones en torno al análisis de las empresas potencialmente beneficiadas frente a las efectivamente cobijadas por el apoyo económico gubernamental.



El Paef -señala la Ugpp-se diseñó como un programa para subsidiar las nóminas de las empresas activas que hacen adecuadamente los aportes a seguridad social de sus trabajadores, y que además cumplen los demás requisitos señalados en las normas que regulan el programa, en particular, haber tenido una disminución en sus ingresos de por lo menos el 20 por ciento.



En este sentido, la totalidad de empresas que cuentan con un registro mercantil no constituyen el universo de potenciales beneficiarios del programa, teniendo en cuenta que muchas de ellas no están en operación y, específicamente, no tienen cotizantes activos en el Sistema de Protección Social sobre los cuales se pudieran ver beneficiados en el marco del Paef.



De hecho, hay beneficiarios que no tienen registro mercantil y no lo requieren para serlo. La Corte Constitucional, en su análisis de constitucionalidad de las normas asociadas al Paef, manifestó que no es procedente solicitar el registro mercantil a aquellos aportantes que no están obligados a tenerlo, pero que sí hacen adecuadamente sus aportes a seguridad social.



Por esta razón, desde el quinto ciclo de postulaciones al Paef las validaciones hechas en el marco del programa no excluyen a este tipo de aportantes señalados por la Corte.



En consecuencia, es preciso considerar como potenciales beneficiarios del programa al total de aportantes que hacen aportes a través de la Planilla de Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) y no el total de las que cuentan con registro mercantil.



Las micro, pequeñas y medianas empresas son las que, como proporción de su participación en el total de aportantes, más se han beneficiado con estos subsidios.



Mientras los aportantes que tienen entre 2 y hasta 200 cotizantes representaron el 68,5 por ciento del promedio total de aportantes de abril a diciembre, su participación en el promedio general de los beneficiarios del programa ascendió a 93,1 por ciento, casi 25 puntos por encima de sus niveles de participación en el promedio de los aportantes.



Las empresas grandes y muy grandes, por su parte, se benefician en una proporción muy similar a su participación en el total de aportantes (1,2 por ciento frente a 2 por ciento).



El caso de los monoempleadores, es decir, aportantes con un solo cotizante que para el periodo fueron en promedio 136.663, son en algunos casos personas que hacen cotizaciones para ellos mismos o para un único trabajador y, por tanto, no han sido la población a focalizar por el programa.



Finalmente, vale la pena resaltar que el porcentaje de los aportantes efectivamente beneficiados frente al promedio de los potenciales beneficiarios alcanza sus mayores niveles para el caso de las pequeñas empresas, que en promedio alcanzaron una participación del 32,5 por ciento, mientras que las medianas, grandes y muy grandes están en niveles promedio muy similares, cercanos al 30 por ciento.



Al respecto, Fernando Jiménez Rodríguez, director general de la Ugpp, explicó que "la entidad lidera la implementación del Paef a través del seguimiento exhaustivo hecho a la Pila, y con base en esos registros y cruces de información con millones de datos registrados en los sistemas se entregan los conceptos de conformidad a las empresas que se postulan para acceder a este beneficio del Gobierno”.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS