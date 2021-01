Restricciones por covid-19 han evitado 15.000 muertes, dice estudio

El Banco de la República publicó los resultados de un análisis que estima los efectos económicos derivados de las medidas para frenar la pandemia de covid-19 en el país. Este encontró que las restricciones y los cambios en el comportamiento individual salvaron alrededor de 15.000 vidas.



El estudio utilizó datos sobre el comportamiento de la pandemia y el desempeño económico hasta noviembre, antes de las manifestaciones de indisciplina que llevaron a los aumentos de contagios y muertes desde diciembre.



La investigación encontró que las restricciones gubernamentales y los cambios en el comportamiento individual salvaron alrededor de 15.000 vidas, mientras que llevaron a reducir el consumo en 2020 en aproximadamente un 4,7 por ciento.



“Los resultados sugieren que la mayor parte de este efecto fue producto de las políticas gubernamentales”, dicen los autores Juan Esteban Carranza, Juan David Martín y Álvaro José Riascos.



De todas las muertes evitadas, estiman que el 67 por ciento fue gracias a las medidas oficiales.



“Nuestras simulaciones –dicen los investigadores– sugieren que las restricciones gubernamentales contrajeron el consumo anual del 2020 en alrededor de 3 por ciento y salvaron alrededor de 10.000 vidas”.



Sin las restricciones ordenadas por el Gobierno, la economía habría encarado de todas formas una contracción del 1 por ciento, generada por parte de la población que habría disminuido tanto el consumo como el trabajo para evitar el contagio.



De esta manera, en el trabajo se estima la forma en que políticas como cuarentenas y límites a la reunión de personas actuaron como una carga al consumo.



Mientras las medidas oficiales evitaron 10.000 muertes, si estas no se hubieran decretado, las decisiones individuales de cuidado habrían evitado unos 2.800 fallecimientos. De esta manera, el efecto de las medidas de autocuidado se acerca a una tercera parte del efecto de las restricciones oficiales.



Sobre lo que seguiría para la economía, en una de las simulaciones del estudio se prevé que la actividad convergerá a su senda de largo plazo para mediados de este año.



El modelo estima una caída del consumo de 4,5 por ciento en el 2020 frente a sus niveles de largo plazo, y que se recuperaría casi totalmente este año.



Los investigadores advierten que esos cálculos se basan “en el consumo de electricidad, que es una medida imperfecta del consumo y la actividad económica en general”.



Explican, por ejemplo, que hay sectores que podrían ser afectados permanentemente, como el turismo y el entretenimiento, que no son intensivos en el uso de energía eléctrica.



Por lo tanto, no sería una sorpresa que si bien sus cálculos muestran una recuperación completa, lo más probable es que “una porción de la economía tenga un desempeño inferior durante mucho tiempo”.

