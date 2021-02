Qué tanto creció la deuda pública de América Latina por la pandemia

El impacto financiero causado por la pandemia de covid-19 en América Latina llevó al aumento del gasto público para hacer frente a los costos extraordinarios derivados de la crisis, que han sido financiados con deuda. Por tanto, el incremento experimentado en el último año ralentizará la recuperación económica y tendrá efectos a largo plazo.



Esta es una de las conclusiones del análisis de EAE Business School sobre el endeudamiento latinoamericano durante la crisis sanitaria causada por el covid-19.



Mientras que en el 2019 la deuda pública representaba el 68,9 por ciento del producto interno bruto (PIB) de la región, al cierre del 2020 alcanzó niveles del 79,3 por ciento, es decir, más de 10 puntos porcentuales, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI.



Juan Carlos Higueras, analista económico y profesor de EAE Business School, señala que "si se compara con el aumento de las economías avanzadas del mundo, hay una diferencia en la magnitud, ya que,en estas el aumento ha sido de 20 puntos porcentuales superando niveles del 124 pro ciento del PIB. Sin embargo, las economías de América Latina no tienen su fortaleza, por lo que el efecto puede ser mucho peor.

De acuerdo con el FMI, la caída del PIB en la región ha sido superior al billón de dólares, quedando en 4,2 billones en 2020, por lo que el aumento de la deuda pública se sitúa alrededor de los 200.000 millones de dólares, una cantidad importante porque aumenta la deuda per cápita de los latinoamericanos y sitúa el stock de deuda en valores superiores a los 3,3 billones de dólares”.

Distribución deuda por países

Higueras, explicó que la distribución de la deuda pública por países no es homogénea, ya que hay algunos con niveles elevados (más del 70 por ciento del PIB), otros con niveles moderados (50 – 70 por ciento) y los que están en la categoría de más bajos (menos del 40 por ciento). En cualquier caso, existe una coincidencia en el aumento de la deuda en todos ellos por consecuencia de la pandemia.



Si se analiza por zonas, Suramérica es la más afectada, ya que su nivel de endeudamiento público ha pasado del 70 por ciento del PIB en 2019 a más del 85 por ciento en 2020, un incremento bastante significativo teniendo en cuenta la caída del PIB que ha sido elevada, por tanto, no significa que en términos absolutos el aumento de los niveles de deuda haya sido de la misma proporción.



De igual manera, es una zona donde se encuentran algunas de las economías con mayores problemas, de modo que en esta región del sur de Latinoamérica es donde más se concentra la deuda pública al llegar a los 2,3 billones de dólares, representando el 72 por ciento del total de deuda pública de esta región del mundo.



De acuerdo con el análisis, por países los que mayor nivel de deuda pública han alcanzado son Brasil, superando el 100 por ciento de su PIB, ya que allí se incrementó en 18 por ciento durante el año 2020 y equivale a 140.000 millones de dólares más, hasta situarse en 930.000 millones de dólares, una muestra del fuerte auge del gasto público que ha necesitado para mitigar el impacto de la pandemia además del lógico retraso en las medidas de reforma de la economía.



"A continuación -informó el investigador de EAE- se encuentra Argentina, con niveles cercanos al 97 por ciento del valor de su producción de bienes y servicios, con un incremento de 4 por ciento en el año, hasta alcanzar los 336.000 millones de dólares”.



Les siguen los países que mantienen niveles medios de endeudamiento que no superan el 70 por ciento, como Colombia (61,4 por ciento), Ecuador (65,3 por ciento) y México (52,4 por ciento), todos ellos tenían niveles ligeramente superiores al 50 por ciento antes de la pandemia.



En el caso de Ecuador, la deuda ha alcanzado cerca de los 63.200 millones de dólares, lo que supone un aumento de casi 6.000 millones frente a 2019 y 12 puntos porcentuales. En cuanto a México, el incremento anual ha sido de 7,3 puntos, si bien hay que destacar el elevado gasto en intereses que ha representado el 3 por ciento de su PIB.



En el caso de Colombia, cabe una mención especial, ya que el FMI había estimado una deuda del 68,2 por ciento del PIB y, finalmente, ha sido inferior hasta alcanzar los 180.507 millones de dólares, que equivale a un incremento de casi 13 puntos respecto de 2019, es decir, cerca de 28.000 millones más, lo que muestra un gran impacto de la pandemia.



Por último, está el grupo de países que mantiene, a pesar de la crisis económica, niveles de endeudamiento más bajos, como Chile (32,8 por ciento del PIB) y Perú (39,5 por ciento), si bien este último país ha experimentado un gran incremento en 2020 de sólo 2.600 millones de dólares respecto del año anterior.



Hay que resaltar que el fuerte aumento en la deuda respecto del PIB viene condicionado tanto por el incremento del stock de deuda como por la significativa caída del PIB en las economías.

Manejo del 2021 y mitigación

El 2021 todavía muestra signos de incertidumbre en cuanto al momento de la recuperación, pues los nuevos picos de la pandemia siguen haciendo efecto, los cuales se seguirán presentando mientras no se alcance la inmunidad de rebaño calculado con el 70 por ciento de la población vacunada.



"Una vez reestablecida la nueva normalidad -señala el analista de EAE- la mejor forma de mitigar la deuda es a partir del crecimiento económico y la estabilización fiscal, lo que permitiría atraer inversiones y generar empleo sin dilapidar el dinero público en gastos ideológicos e improductivos. Por tanto, hay que utilizar el dinero público de forma inteligente".



Y se agrega que como una parte de la deuda de la región está en manos extranjeras y referenciadas en dólares, además en divisas como el euro o el yuan, "también es importante estimular políticas monetarias y comerciales que eviten la devaluación de la moneda local. Otro aspecto es la diversificación de las fuentes de financiación y la ampliación del vencimiento en las nuevas emisiones porque permitirá reducir los riesgos de financiación. De igual forma, hay que intentar mantener durante este año la estabilidad de las principales variables y dar credibilidad a las políticas económicas para generar confianza”.

