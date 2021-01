Fenalco llamó al Gobierno a revisar medidas por nueva ola de covid-19

Fenalco hizo un llamado al Gobierno Nacional para que revise las restricciones tomadas por autoridades departamentales y municipales para frenar el avance de la segunda ola de covid-19 en el país, y que ha derivado en una alta ocupación de las UCI.



En carta dirigida a la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos; al ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, y al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, el gremio indicó que las campañas siguen dirigidas a imponer restricciones al comercio formal y organizado, generando afectaciones incalculables que impactan drásticamente la reactivación económica y por supuesto la generación de empleo.



"A lo largo del país se han impuesto toques de queda, cuarentenas generalizadas y/o localizadas, pico y cédula, leyes secas, restricciones en los horarios para la comercialización y domicilios, no sólo de las mercancías de ordinario consumo en la población, sino incluso de los bienes y servicios que hoy cada autoridad cataloga como esenciales basados en sus propias interpretaciones y sin evidencia que soporte la efectividad de las restricciones", indicó Jaime Alberto Cabal, vocero de los comerciantes.



En ese sentido, los comerciantes solicitaron al Gobierno establecer unos lineamientos claros sobre el alcance de los bienes y servicios “esenciales” o de “primera necesidad” para evitar las distintas interpretaciones de Gobernadores y Alcaldes, toda vez que el artículo 1° de la ​Ley 7° de 1943 establece expresamente que ​“se entiende como artículos de primera necesidad los víveres, drogas y mercancías de ordinario consumo entre las clases populares”​.



El gremio además propuso que se trabaje sobre el manejo estricto de los aforos desde el punto de vista de la capacidad de los establecimientos en reemplazo de medidas como restricciones de horarios para comercialización (presencial y no presencial / domicilios) y “pico y cédula”.



Según Jaime Alberto Cabal, no debería haber limitaciones de horarios en las diferentes modalidades de comercialización según las categorías de bienes y servicios, ni medidas como pico y cédula, si se maneja de manera estricta el cumplimiento de los aforos de los establecimientos comerciales, según su capacidad.



Los comerciantes piden también no imponer restricciones horarias a la comercialización de bebidas alcohólicas (presencial y a domicilio).

