Carrasquilla reitera que no habrá tributaria pese a precio de petróleo

El dólar -durante el martes- dejó de subir de precio y el petróleo recuperó algo del terreno perdido en el ‘lunes negro’, pero algunos analistas y exministros de Hacienda señalan que “la caída del precio internacional del crudo es estruendosa” y que, por consiguiente, “requiere replantear rápida y sustancialmente nuestras cuentas fiscales”. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, apunta que es prematuro para tomar decisiones.

“La economía tiene un grado de solidez lo suficientemente importante como para soportar estos eventos bien”, reiteró. Y agregó que “sobre los resultados de un día u otro día no podemos ponernos a rearmar todas las proyecciones fiscales del año, ni cuando el petróleo estaba en 80 ni cuando estaba en 35 dólares”.



(Le puede interesar: Gobierno se pronuncia ante caída de precio de petróleo y alza de dólar)



Carrasquilla enfatizó en que “hay que esperar a que se decante la coyuntura y tomar las decisiones del caso”.



“Evidentemente, cualquier dólar por debajo de los precios establecidos, tanto en el Presupuesto como en las proyecciones de Ecopetrol (56 dólares), al igual que lo que está implícito en el Plan Financiero (60 dólares), tiene unos efectos, pero es necesario esperar mucho tiempo porque son promedios anuales”, explicó.

La gente está tomando decisiones que no hubiera tomado en ausencia de la epidemia. Pega por el lado de la demanda, pero aún no tenemos estimativos FACEBOOK

TWITTER

En junio, cuando se emita la nueva versión del Marco Fiscal del Mediano Plazo, el documento que marca la hoja de ruta de una década y que se revisa anualmente, se establecerá si habrá ajustes en las cuentas.



El coronavirus, a la larga, es el punto de partida de la turbulencia, y a la economía colombiana le está pegando fuerte, en algunos sectores como el del transporte aéreo, los hoteles y el entretenimiento. Carrasquilla aceptó que “el fenómeno va a repercutir en ciertas actividades. La gente está tomando decisiones que no hubiera tomado en ausencia de la epidemia. Pega por el lado de la demanda, pero aún no tenemos estimativos”.



(Lea también: Precio de la gasolina baja $ 107 en promedio desde este miércoles)



Frente a la necesidad de pensar en reacomodar el presupuesto del 2020 o de buscar otra fuente de ingresos para el 2021, como una nueva reforma tributaria, si el bajo precio del petróleo se mantiene y se descuadran las cuentas públicas, fue enfático en decir que eso no se hará.

Reforma tributaria no será una salida

“La posición del Gobierno es no hacer reforma tributaria. La realidad de las coyunturas alrededor del debate tributario no permiten tener un discusión sensata sobre el futuro tributario del país. Este no es el momento”.



En relación con el temor que ha surgido, por un posible encarecimiento del costo de vida con un dólar que el martes cerró en 3.780 pesos, debido a que Colombia depende mucho de productos importados, el ministro de Hacienda señaló que “en ninguno de los modelos estadísticos que se utilizan aparece riesgo de inflación. Hay muchos que se sorprenden de la baja transmisión que ha tenido la dinámica cambiaria a los precios”.



No obstante, aceptó que “la tendencia a la depreciación es real”, pues “estamos montados en un barco en el cual la historia de fondo es el fortalecimiento del dólar. Esta situación nos afecta, como a muchas otras monedas. Y en el caso colombiano, con algo de mayor volatilidad, tal vez junto con México y otros países donde los mercados de deuda son más profundos y más sofisticados”.



En todo caso, el Ministro reiteró que harán seguimiento continuo de la situación.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS