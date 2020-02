Panamá, de nuevo en lista de paraísos fiscales de UE

Panamá rechazó el lunes la inclusión, por la Unión Europea (UE), en su lista de paraísos fiscales, tras alegar que “no es un destino mundial de evasión fiscal y tampoco el registro predilecto para las sociedades off-shore o extraterritoriales”, afirmó en un escrito la viceministra panameña de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes, según citó la agencia Efe.

La UE también estaría presta a incluir al istmo en su lista relativa al lavado de dinero, lo que también recibió el rechazo de los panameños, que argumentan que “el país no ha sido objeto de una evaluación técnica reciente que avale esa decisión. Desde julio de 2019 a la fecha no se ha hecho ninguna evaluación técnica de la UE a Panamá, y estas nuevas inclusiones en la lista obedecen a que la metodología de UE establece que si un país está en la lista de Ocde y Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional), automáticamente deben ser incluidos en las de UE en un efecto dominó”, agregó la funcionaria.



Para los panameños se trataría de “un desfase en el tiempo” de actuación de la UE, puesto que “si bien Panamá pudo no haber cumplido técnicamente en 2017-2018, cuando fue evaluado en Gafi-Ocde, para este primer semestre de 2020 la realidad técnica es otra que no está siendo considerada”.



Panamá anunció tres medidas: “Manifestar inconformidad por la falta de evaluación técnica”, “visitar y explicar la situación a las calificadoras de riesgo y seguir trabajando en el rescate de la imagen del país”, indicaron, según Efe.

