La Superintendencia de Industria y Comercio multó con más de 28.434 millones de pesos a nueve empresas y 16 personas naturales por violar la libre competencia y crear un esquema de cartelización en el Programa de Refrigerios Escolares en Bogotá (PREB) del Plan de Alimentación Escolar (PAE), conducta ejecutada entre 2007 y 2017.



Según el organismo de control y vigilancia, luego de una investigación que tomó varios años, se pudo probar la existencia de un acuerdo entre las firmas Aerodelicias, Servicial, La Campiña, Catalinsa, Diseral, Ibeaser, Liber, Spress y Surcolombiana, cuya finalidad era eliminar la competencia en los procesos de selección contractual del PREB, entre los años 2007 y 2017.



(Le puede interesar: SIC sanciona a 24 funerarias por publicidad engañosa y cláusulas abusivas)

Mediante dicho acuerdo, estas empresas se distribuyeron las adjudicaciones de las zonas en las que fue divido el Distrito Capital de Bogotá para los procesos de selección del programa de refrigerios escolares de la ciudad.



“Las empresas sancionadas idearon y ejecutaron de manera continuada una dinámica que afectó la libre competencia 19 procesos de selección contractual”, señaló la Superindustria, que describió la forma de operación de este entramado de colusión bajo el cual se habría afectado a más de 700.000 estudiantes de entidades que tuvieron que pagar el precio ofrecido por estas firmas.

Así operaban

Según la SIC, las empresas sancionadas se coordinaron con el fin de repartirse las zonas a adjudicar en las que se encontraban divididos los procesos de selección que tenían por objeto atender el PREB.



La coordinación buscaba evitar la competencia entre ellos al momento de participar por cada zona a adjudicar en los diferentes procesos de selección, lo que derivó en una cantidad importante de zonas en las que se presentaba únicamente un oferente. Es decir, sin ninguna presión competitiva o sin efectuar competencia efectiva en aquellas zonas en las que concurrían como competidores.

(Lea además:

De acuerdo con los resultados de la investigación, la competencia efectiva por las zonas del PREB fue la excepción y no la regla como obliga la ley. Así, en el 38,52 por ciento de las zonas se presentó más de una propuesta que implicaba un ejercicio de competencia por el mercado, porcentaje que decreció al 25 por ciento al tenerse en cuenta exclusivamente la concurrencia de propuestas que fueron habilitadas para competir en cada zona, lo cual significó que en el 75 por ciento de las zonas a adjudicar no existiera pluralidad de oferentes.



Entre el 2007 y el 2017 las empresas infractoras se abstuvieron de ejercer competencia entre ellas. Y resultaron adjudicatarias en la mayoría de los casos como únicos oferentes y sin presión competitiva alguna, lo cual impidió al Distrito acceder a mejores precios en el marco de los procesos de selección.



Adicionalmente, los sancionados buscaron evitar que el Distrito modificara la modalidad de contratación a mecanismos para incrementar la competencia y para ello usaron a la asociación Asoproval, para oponerse mediante acciones deliberadas como denuncias ante entes de control, acciones de tutela, entre otras estrategias.



“Esta estrategia también comprendió la coordinación para no presentarse a los procesos que fueron adelantados a través de Colombia Compra Eficiente (CCE), con el fin de que fueran declarados desiertos. Para tal efecto, ejercieron una presión jurídica coordinada, encaminada a atacar la validez y conveniencia de los nuevos mecanismos de selección de contratistas para el PREB”, señaló la SIC.



También se encontró que las empresas sancionadas mantuvieron relaciones estrechas y de comunicación constante durante el periodo investigado, incluso durante el desarrollo de los procesos de selección contractual objeto de investigación, como constantes reuniones y comunicaciones a través de llamadas y correos electrónicos; fueron socios comunes en empresas privadas y la conformación de estructuras plurales para participar conjuntamente en otros procesos de selección de alimentos distintos del PREB; y fueron al mismo tiempo competidores del PREB y proveedores entre ellos mismos de insumos con destino a los refrigerios del programa de alimentación escolar.