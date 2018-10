Firman pacto para dignificar el trabajo

Promover la generación de empleo formal en el que se garanticen los derechos fundamentales de los trabajadores y se tenga acceso a la seguridad social, fue uno de los compromisos que se firmaron ayer en el denominado ‘Pacto por el trabajo decente’, en cabeza del Gobierno.

El acuerdo, planteado por el presidente Iván Duque y la ministra del Trabajo, Alicia Arango, fue apoyado por el sector empresarial, representado por el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, y por los trabajadores, de la mano de los líderes sindicales Julio Roberto Gómez, de la CGT, y Miguel Morantes, de la CTC.



“Colombia tiene hoy desafíos enormes en materia social y el más grande de todos es combatir la informalidad. Tenemos casi un 56 por ciento de informalidad, que nos muestra que a pesar de tener un bono demográfico que muchos países podrían resaltar como un gran beneficio en materia laboral, son muchos los colombianos que hoy no están cotizando a la seguridad social”, indicó el primer mandatario.



Y agregó que la propuesta de reactivación económica que están diseñando contempla diferentes mecanismos para promover la creación de vacantes, uno de ellos la exención del impuesto de renta a las empresas que creen una cantidad mínima de empleo en los sectores rurales.

Al evento también asistió el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los países andinos, Philippe Vanhuynegem, quien sostuvo que los tres retos a los que se enfrenta el país son el aumento de la productividad, la disminución de la informalidad y la aplicación práctica de los convenios de la OIT.



“Colombia está en una senda de productividad pero su estructura no es suficiente para crear empleo de calidad, entonces el reto es aumentar esa productividad a partir de la diversificación de sus productos y servicios, lo cual se puede hacer con políticas públicas”, señaló.



Además aseguró que el país ha ratificado 61 convenios de la OIT, de los cuales 52 están vigentes, pero que en muchos casos no se están haciendo cumplir.



“Aún existen desafíos en la aplicación concreta de estos convenios para ver estos derechos adquiridos en la práctica, no tanto en la legislación. Para lo cual creemos que el diálogo social es necesario y con ello se puede buscar la manera de cerrar las brechas en materia laboral, como por ejemplo el acceso a la seguridad social, que a pesar de haberse extendido a otros ámbitos, aún representa un reto importante”, manifestó Philippe Vanhuynegem.



En el país solo uno de cada cuatros adultos mayores de 65 años se pensiona, y menos de ocho millones de personas cotizan para tener cobertura durante su vejez, según cifras oficiales.



