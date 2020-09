Emiten orden a Daniel Samper Ospina por usar foto de hijos de Duque

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden de obligatorio cumplimiento a Daniel Samper Ospina para que "no vuelva a vulnerar las normas sobre protección de datos de los niños, niñas y adolescentes (NNA)".



Esto, a propósito del caso que se inició hace unos meses en contra del periodista por el uso de una imagen de los hijos del presidente Iván Duque en una publicación en sus redes sociales. En la fotografía, los tres menores aparecían junto a un juego de mesa que lanzó Samper Ospina.

Puntualmente, la SIC le ordenó al periodista y youtuber, por un lado, "abstenerse de tratar datos personales de menores de edad (imágenes) para fines de marketing o publicidad sin haber obtenido la autorización previa, expresa e informada de sus representantes legales".



Y por otro "publicar en su cuenta oficial de Twitter y durante el mismo termino que publicitó el producto (19 horas), todas las conclusiones y la parte resolutiva de la decisión de esta autoridad".



La publicación en cuestión se hizo en medio del escándalo provocado en febrero pasado por el uso de un avión de la Fuerza Aérea para transportar a la Primera Dama, María Juliana Ruiz, a sus tres hijos y a ocho invitados más para asistir a la fiesta de cumpleaños de de una las hijas del Presidente en el parque temático de Panaca, ubicado en Quindío.



En ese entonces, tras conocerse el proceso que le abrió la SIC, Samper Ospina explicó a través de una serie de tuits que la publicación "servía como meme y no como efectiva campaña publicitaria" y que su propósito "era hablar de la indelicada utilización del avión presidencial para ir a Panaca (no de vender el juego en Panaca)".



El periodista reconoció, sin embargo, que fue un acto imprudente, motivo por el cual pidió excusas y borró la publicación 19 horas después -como lo señala este viernes la SIC-.



En esa oportunidad, el columnista también aseguró que "la empresa dueña del juego certifica que en ese lapso no se vendió ni un solo juego de mesa" y que no obtuvo "ningún beneficio económico derivado de ese post".

Las razones de la SIC

En su comunicado de este viernes, la SIC explica que la decisión de emitir la orden "se tomó a través de la resolución 57093 del 17 de septiembre de 2020, luego de concluir que el señor Daniel Samper Ospina realizó tratamiento de datos personales de tres (3) menores de edad con fines comerciales o de marketing".



Según esa entidad, "durante 19 horas difundió en la red social Twitter una foto de los menores que utilizó como parte de una pieza publicitaria para vender uno de sus productos (juego de mesa), sin contar con la autorización previa de los representantes legales de los menores".



Señala que tuvo en cuenta que el propio periodista "reconoció públicamente su error, pero precisó que dicho arrepentimiento no desaparece la ilegalidad de la conducta, ni la competencia de esta autoridad para cumplir sus funciones respecto del tratamiento de los datos personales de niños, niñas y adolescentes".



Y recordó que el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de Colombia y la Ley Estatutaria 1581 de 2012 ordenan "respetar y garantizar los derechos de los menores de edad de manera preferente y prevalente, así como el deber de contar con autorización expresa del uso de datos de menores".



Sin embargo, aclaró que contra su decisión procede el recurso de reposición y de apelación, dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación.



De momento, Samper Ospina no se ha pronunciado sobre esta decisión de la SIC, pero cabe recordar que en marzo pasado, cuando se anunció el inicio del caso, criticó la investigación manifestando que Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, es amigo personal del presidente Iván Duque.



"El superintendente, íntimo amigo de Duque, utiliza su poder para abrir una investigación que puede conducir a una multa cuyos topes pueden ser de 1.800 millones de pesos", escribió en ese entonces el periodista en su cuenta de Twitter.

