Oracle, uno de los gigantes norteamericanos de la tecnología, abrió este martes su convocatoria de pasantías para estudiantes de último año en países como Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Perú.



Hasta el próximo 18 de marzo serán recibidas las solicitudes de personas que están ad portas de graduarse en alguna de las siguientes carreras de pregrado o tecnologías: Administración, Ciencias Sociales, Economía, Ingeniería, Estadística, Matemáticas, Comunicación Social, Mercadeo, Periodismo, Diseño, Análisis y Desarrollo de Sistemas Informáticos o cursos relacionados.

El programa de pasantías, conocido como Generation Oracle (GenO), tiene una duración de 12 meses. Luego de este tiempo, los pasantes presentan una evaluación final que les puede permitir alcanzar un nuevo nivel de formación: GenO Pro.



Oracle nació en Estados Unidos. Foto: iStock

El proceso de selección tiene cuatro etapas. En la de aplicación es necesario completar un cuestionario que será evaluado. Luego viene la fase de evaluación, la de fit cultural y una última de dinámica, en las que se interactúa con los candidatos preseleccionados y se define cuál será la próxima cohorte de Generation Oracle.



"En Generation Oracle no elegimos currículums, elegimos historias. Aquí queremos conocerte, no solo saber en qué universidad estudias o donde has trabajado. Para nuestro programa de pasantías, estamos buscando líderes del mañana. Personas con el potencial de transformar no solamente a Oracle, sino al mundo", informa la compañía.



Durante el programa de pasantías, los seleccionados podrán entender cómo funciona Oracle a través de una inmersión en la organización y sus procesos. Además, hay un esquema de rotación para que cada tres meses trabajen en un área nueva. También tendrán un mentor y recibirán formación en habilidades blandas.



Aunque la compañía norteamericana señala que los aspirantes deben hacer parte de una de las carreras mencionadas, invitan a quienes no hacen parte de ellas a que se postulen si consideran que tienen el perfil, para analizar su caso.

