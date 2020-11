Expertos ven con optimismo la menor contracción de la economía

Gremios de la producción y analistas del mercado recibieron con bastante optimismo la menor contracción que tuvo la economía colombiana en el tercer trimestre del año, la cual, según el Dane, fue de 9 por ciento, 6,8 puntos por debajo del registro obtenido en el segundo semestre del 2020, cuando el desplome alcanzó el 15,8 por ciento.



Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), tras conocer el resultado del PIB, sostuvo que ese comportamiento del tercer trimestre del año, sin duda, es menos malo que el del trimestre inmediatamente anterior.



Pero advirtió, no obstante, que ese -9 por ciento refleja las restricciones a la economía que se dieron en agosto, las cuales golpearon al comercio que cayó un 20 por ciento, los restaurantes un 45 por ciento y la economía naranja 29,7 por ciento.



"Esto demuestra que no podemos bajo ninguna circunstancia regresar a escenarios de confinamiento ni de cierres parciales. Tenemos que convivir en un sano equilibrio, cuidar la salud, pero también la economía y el empleo. Esperamos que esta fase final del año sea para reactivar la economía y evitar que la caída de la economía al cierre del año sea más allá del 9 por ciento", precisó Cabal.



Por su parte, Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, señaló que si bien los datos revelados por el Dane son positivos, no se puede perder de vista que la economía sigue muy golpeada por la pandemia. La mayoría de sectores mantienen crecimientos negativos en términos anuales.



Lo otro importante que hay que ver es que el índice de seguimiento de la economía mensual (ISE), permnite ver que a medida que se abren los sectores es claro ver cómo la economía se va recuperando. Mientras en julio la economía la economía creció 2,4 por ciento, en agosto, con medidas de confinamiento adicionales (Bogotá y Medellín) esta cayó un 1,12 por ciento. En septiembre, la estrategia fue una apertura con auto cuidado, la economía creció 3,2 por ciento anual", explicó el experto.



Coincidió con el presidente de Fenalco en que en la medida que se tenga una apertura total de la economía con auto cuidado, no hay duda que esta continuará por la senda del crecimiento, dijo el economísta del Scotiabank Colpatria.



Estas aperturas, subrayo, han beneficiado al comercio que muestra crecimiento de dos dígitos entre el segundo y tercer trimestre. "Si esto sigue así, pensamos que el comercio seguirá reactivándose junto con el empleo, pues este sector, junto con la construcción, que también está dinamizándose, son intensivos en mano de obra".



Los economistas del grupo Bancolombia, quienes acertaron en su proyección del PIB para el tercer trimestre, indicaron que esa menor contracción, sin duda, son una señal clara de que lo peor de la crisis que trajo la pandemia del covid-19 está quedando atrás.



Frente a los datos revelados por el Dane, Mauricio Hernández, economista del BBVA Research, dijo que "la reapertura es solo el primer paso para la recuperación. La recuperación será un proceso de varios años, en el cual las decisiones públicas y privadas serán determinantes para su mayor o menor éxito".



Agregó que espera una caída de 7,5 por ciento en el PIB para el 2020, pues la recuperación del segundo trimestre no será suficiente para recuperar los niveles de 2019.



Según Hernández, en 2021, la recuperación continuará con un crecimiento de 5,5 por ciento. Y no será sino hasta 2022 cuando el PIB recupere el nivel vigente antes de la pandemia con un crecimiento de 3,5 por ciento



"Prevemos la existencia de cuarentenas, no generalizadas, al final del año para garantizar la capacidad de nuestro sistema de salud y estimamos que la vacuna (u otro tratamiento efectivo) estará presente en Colombia desde el segundo semestre de 2021. Sin embargo, el comportamiento de la pandemia, y de las medidas para contenerla, seguirán implicando un alto grado de incertidumbre.", puntualizó.



