Urge construir una sociedad equitativa en Colombia

Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo. En él, la desigualdad se manifiesta no solo en diferencias entre el ingreso de las familias, sino también en muchas otras dimensiones que influyen en el bienestar de los individuos: la calidad de la educación que reciben, su salud, la condición de su vivienda, la calidad de su trabajo, y el lugar donde viven.

La malnutrición es tres veces más común en un niño nacido en una familia colombiana pobre que en uno nacido en una de clase media alta. Considerando brechas en varias dimensiones (desde nutrición, a educación, a salud), un niño o niña nacido en una familia pobre desarrollará solamente la mitad de su potencial productivo en la vida.



En todos los países del mundo las condiciones al nacer influyen en el futuro de una persona. Sin embargo, esto tiene un alto impacto en Colombia, donde el nivel de educación e ingresos de los padres determina en mayor medida la educación e ingreso que obtendrán sus hijos, en comparación a lo que ocurre en otros países.

La calidad del sistema educativo varía en el país, con lo que el rezago en aprendizaje, la repetición y el abandono temprano difieren mucho entre zonas y grupos étnicos. La variación en calidad de los profesores juega un papel importante.



Lo mismo sucede con el sistema de salud, donde a pesar de una expansión sustancial en la cobertura de atención en los últimos años, hay grandes diferencias en el acceso a servicios de salud de buena calidad.



En el mercado laboral también persisten brechas importantes, particularmente en el acceso a trabajos formales con ingresos dignos para las mujeres, las poblaciones indígenas, los afrodescendientes, las personas sin mano de obra calificada, los campesinos, los desplazados por la violencia y los migrantes. Las estrictas regulaciones laborales desalientan la formalización del empleo para estos grupos.



Las desigualdades no se manifiestan solo entre zonas urbanas y rurales, sino también dentro de las ciudades colombianas, las cuales están creciendo sin la infraestructura necesaria, y los servicios esenciales (de educación, de salud, de recreo, vivienda de calidad) quedan concentrados en el área central de las ciudades, lo que agrava la desigualdad territorial. Por ejemplo, en las zonas rurales, solo el 74 % de las personas tiene acceso a fuentes de agua mejoradas, en comparación con el 97 % en las zonas urbanas. Para el 30% de las ciudades, la clínica u hospital más cercano se encuentra a una distancia de más de 15 kilómetros.



Por su parte, los impuestos y el gasto social, herramientas de redistribución de ingresos entre los que más tienen y los más necesitados, juegan un rol mucho menor en Colombia que en otros países. El sistema impositivo exime de la obligación de pagar impuestos a personas que tienen la capacidad para contribuir, y el sistema de transferencias, subsidios, y descuentos al IVA dispersan recursos en personas que no los necesitan. Por ejemplo, 2 de cada 3 hogares que reciben subsidios domiciliarios no los necesitan para subsistir.



Finalmente, los choques, como la crisis económica de la COVID-19 y los efectos del cambio climático, afectan más a aquellas familias ya vulnerables, ampliando las desigualdades.



Nuestro nuevo informe “Hacia la construcción de una nueva sociedad equitativa en Colombia”, analiza la desigualdad en el país y propone una serie de acciones para reducirla. Dichas medidas buscan garantizar oportunidades equitativas en educación y salud, promover mercados laborales más inclusivos y mejorar la progresividad del sistema tributario. También fortalecer los programas sociales, disminuir las desigualdades territoriales y reducir el impacto de los choques climáticos sobre los más vulnerables.



Dar las mismas oportunidades a todos desde el inicio de la vida es clave para reducir la brecha de la desigualdad y evitar que esta se transmita de generación en generación. Nunca es tarde para hacerlo.



*Mark R. Thomas es director del Banco Mundial para Colombia