La noticia ha sido contundente: las ventas de carros caen 26,7 por ciento en el primer semestre frente al año pasado. Ante esto surgen los sospechosos de siempre para explicar el mal comportamiento: altas tasas de interés, endeudamiento de los hogares y un dólar costoso, lo cual no es suficiente para explicar lo que está pasando.

El gasto de los hogares en 2023 viene con fuertes contracciones en todas las categorías, desde arroz hasta transacciones financieras, explicadas mayormente por un exceso de compras en 2021 y 2022 y el ajuste en gasto pasada la pandemia, donde pasamos de estar en casa a salir de nuevo al mundo. Pero la categoría de vehículos ha tenido un comportamiento más fuerte.

Se ha dicho que tener carro es de “ricos” y la evidencia demuestra todo lo contrario: a 2022, más del 90 por ciento de los carros los tienen personas que viven en estratos 1, 2 y 3, lo cual es consistente con la estructura de nuestra población, y sabiendo que solo el 13,7 por ciento de los hogares en Colombia tienen carro, significa que el carro está lejos de ser un producto de lujo, pero sí es un producto que no es fácil de tener por los gastos que causa y la necesidad de tener dónde parquearlo. Adicionalmente, en los últimos años, las personas prefirieron comprar motos (23,7 por ciento de los hogares), las normas de pico y placa desmotivan tenerlo, el alza del precio de la gasolina y el aumento de edad cambian la relación con el vehículo.

Un carro es tener una solución disponible para la movilidad y también es tener un gasto constante en gasolina, seguros, cambios de aceite, parqueaderos, entre otros. Los hombres tienden a tener carro por un tema de poder, identidad, fuerza, y las mujeres, por libertad, autonomía e independencia. Curiosamente, según los datos del Runt de 2022, solo el 35,8 por ciento de los carros son propiedad de las mujeres, lo que deja en la mesa una enorme oportunidad para las marcas y una pregunta muy clara: ¿cómo venderles más a las mujeres y por qué no lo están haciendo ahora?

Con estos datos, se podría decir que el 87 por ciento de los hogares en Colombia no tienen carro y que fácilmente podríamos vender más unidades en el país, pero la realidad es la contraria: no tienen, no pueden y/o no quieren tenerlo.

Las personas de más de 50 años crecieron con la idea de que tener un carro es una inversión que se valorizaba, y luego de la expansión de la categoría este siglo, pasa todo lo contrario: los precios de los carros usados pierden valor cada año, como ocurre en el mundo entero. Este ha sido un factor que ha hecho que personas de estas generaciones vean hoy como “un mal negocio” tener carro. Las personas entre los 30 y los 50 años lo ven como una necesidad de movilidad para la familia, el mercado, el turismo e incluso como símbolo de desarrollo y éxito, sabiendo que es un costo fuerte mensual para la familia. Algunos jóvenes menores de 30 años ven el carro como un elemento diferente: es contaminante, no es necesario, no da estatus ni genera satisfacción.

Estos cambios de percepción hacen pensar que hay que cambiar radicalmente la aproximación que la industria hace sobre su mismo producto, ya que esta situación implica que una gran parte del mercado tiene ideas equivocadas sobre el producto. Un buen ejemplo de esto es lo que ha pasado con la idea que “el carro contamina” y la verdad es que lo que contamina es el tipo de combustible y la cantidad que se use de él, cosa que ha cambiado con los vehículos híbridos y eléctricos.

El 2022 fue un año en el que se debieron haber vendido más carros, pero las marcas no pudieron traer al mercado todos los que se necesitaban por la fractura en la cadena mundial de producción y suministro a causa de los confinamientos, y esto hacía pensar que en 2023 el mercado tendría un mejor comportamiento; sin embargo, 2023 es un año que comienza con una inflación creciente, reduciendo la capacidad de compra de los hogares, con tasa de interés subiendo a ese mismo ritmo y con dólar más costoso, y esto lleva a que los bancos aumenten sus exigencias para prestar. Por esto, sumado al cambio de percepción, el gasto mensual que implica y que no se ha logrado venderles a más mujeres, el mercado de 2023 será recordado como uno de los más duros de la historia.

Camilo Herrera Mora

Fundador de Raddar

