Reactivación regional / Opinión

El pasado 4 de mayo, en medio del aislamiento preventivo decretado a raíz de la pandemia, asumí el encargo de la Consejería Presidencial para las Regiones. Esta consejería tiene la tarea de coordinar el trabajo de las entidades del Gobierno Nacional con las alcaldías y gobernaciones del país. Así se logra que las decisiones y la oferta de cada municipio, departamento, y de la nación, se complementen, llevando soluciones a los territorios a la medida de sus necesidades. Esto exigió un nuevo modelo de diálogo con los gobiernos locales y el sector privado, buscando proteger la vida, la reactivación de las empresas, empleos, emprendimientos, y poner en marcha la economía del país en general.

Para mantener el contacto con los mandatarios, desde la Consejería creamos ‘Un paso adelante’, mesas de reactivación regional en las que con una delegación del Gobierno Nacional viajábamos a los departamentos para escuchar propuestas y acordar con los alcaldes y gobernadores pilotos de reapertura. Gracias a la primera, realizada en Medellín el 23 de mayo, abrieron de nuevo sus puertas los primeros centros comerciales en el país. En Manizales fueron los pilotos para hoteles, y en Pereira y Salento esas posibilidades se dieron para los restaurantes.



Este momento de la historia nos retó en todos los aspectos, y la Consejería para las Regiones no fue ajena a esta nueva forma de adaptarnos a la realidad. Innovamos, y desde que se inició la pandemia desde la Consejería lideramos 35 mesas de ayuda llamadas ‘Las regiones se conectan’. Mediante un trabajo articulado con Asocapitales, y las Federaciones de Municipios y Departamentos, los mandatarios locales cuentan con una interlocución directa con los ministros y directores de entidades del orden nacional. A través de estos encuentros se logra contar en detalle las medidas y los decretos expedidos por el Gobierno Nacional. Así, no nos limitamos a publicar los decretos que alcaldes y gobernadores deben hacer cumplir, sino que existe un diálogo constante en el cual explicamos medidas, aclaramos dudas y recibimos sugerencias.



Durante estos meses la Consejería trabajó en la campaña ‘Ayudar nos hace bien’, liderada por la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz. Con los aportes de más de 26.000 donantes se cumplió la meta al llegar a 1 millón de mercados, y de la mano de la Fuerza Pública, la Consejería coordinó la entrega de 271.195 mercados a los municipios de 13 departamentos del país, garantizando que cerca de 1 millón de colombianos pudieran cumplir con el aislamiento y proteger la salud de las comunidades.



Trabajar por las regiones de Colombia ha sido un privilegio. Buscar soluciones de la mano de alcaldes y gobernadores, la academia y el sector privado me permitió comprobar la importancia de unir voluntades para enfrentar los retos. Mitigar los impactos de este desafío global, y proteger los avances sociales que el país ha alcanzado durante las últimas décadas, exige construir desde las particularidades de cada región de Colombia. Recuperar el empleo de tantos colombianos requiere que, como país, hagamos de la reactivación económica un propósito común. Al presidente de la República, Iván Duque, quien ha insistido en imprimir un sello de trabajo por las regiones, todo mi agradecimiento. A la nueva consejera, Ana María Palau, le deseo todos los éxitos en su nueva responsabilidad.

FEDERICO HOYOS

*Exconsejero Presidencial para las Regiones