¿Réquiem por las pymes? / Opinión

Desde el preciso instante de su llegada a la Casa de Nariño, incluso en su condición de candidato, el presidente Iván Duque ha sido enfático en la necesidad de convertir las pequeñas y medianas empresas (pymes) en soporte del progreso económico y social. En más de una oportunidad ha planteado una tesis según la cual estas firmas deben progresar de manera sostenible para generar empleos de calidad, reactivar la economía e incentivar la inversión, el ahorro, la productividad y competitividad.

Es indudable que el buen destino de las pymes ha sabido tocar la fibra del mandatario. En contravía de este ideal, resulta paradójico, pero aún más preocupante, el hecho de que una serie de talanqueras estén torpedeando los buenos y legítimos propósitos de las pymes que trabajan en pro del sector de infraestructura.



No se trata de un asunto menor sino de una cadena de barreras que bien podrían frenar en seco las buenas intenciones del presidente Duque. La primera dificultad, y tal vez la más sensible, tiene que ver con la paquidérmica reglamentación del pliego-tipo, incorporado en la Ley 1882 de 2018. Si bien es cierto que desde comienzos del año entró en vigor tal herramienta, su reglamentación avanza a paso lento.



Así, mientras no se expidan documentos que dejen las pautas establecidas, serán justamente las pymes de ingeniería las que seguirán padeciendo los males de la corrupción cuando de contratar con el Estado se trate.



La explicación es sencilla: como aún no existen los decretos reglamentarios, las mafias que por años han cooptado la contratación regional siguen manipulado los pliegos para favorecer a contratistas corruptos y dejar por fuera del juego a miles de empresas honestas que buscan abrirse un espacio legítimo.



Las dificultades de las pymes se extienden a otros terrenos. También enfrentan serios problemas a la hora de acceder a los anticipos para acometer el inicio de las obras, figura que quedó estigmatizada tras el escándalo de corrupción del grupo Nule en Bogotá.



De ahí la imperiosa necesidad de relegitimar este instrumento de financiación que, en palabras llanas, permite que las empresas de ingeniería de menor envergadura inicien la ejecución de sus obras en el menor tiempo posible. El Invías ha demostrado con lujo de competencias, mediante la contratación de $ 8 billones, que el anticipo no solo es necesario, sino que luego de su entrega ningún proyecto termina siniestrado.



Entre otras razones porque en el propio Estatuto Anticorrupción está consignado un artículo según el cual dichos montos deben ser manejados por un fideicomiso.



Pero aún hay otra dificultad para las pequeñas y medianas empresas del sector de la infraestructura: Colombia es de los pocos países en desarrollo donde este tipo de organizaciones no están clasificadas de acuerdo con sus ingresos operacionales. Por esta razón, muchas empresas están hoy catalogadas como medianas o pequeñas, cuando en realidad sus índices de facturación se compadecen más con los de una gran firma. Esto es preocupante si se tiene en cuenta que el tamaño de las empresas es precisamente un criterio de desempate en un proceso de selección.



Es evidente entonces que los ajustes por hacer –en relación a la suerte de las pymes– son retadores e imperiosos. Si de verdad las buenas intenciones del presidente Duque quieren materializarse, habrá que jugársela a fondo por enmendar la plana y lograr así que las pequeñas y medianas empresas se conviertan en protagonistas del desarrollo del país.



JUAN MARTÍN CAICEDO

Presidente Ejecutivo de la CCI