Comunicaciones: el costo del espectro crece  40 % en América Latina 

Un análisis de la Asociación del Sistema Global para Comunicaciones Móviles, GSMA dice que los costos totales del espectro radioeléctrico en América Latina, se elevaron 40 por ciento entre 2010 y 2022, mientras los ingresos recurrentes del mercado se redujeron 50 por ciento en ese mismo periodo.Es decir que los operadores en la región perdieron más de lo que tuvieron que pagar por el uso del espectro radioeléctrico y esto ha afectado las finanzas de las empresas.

La incidencia de los precios de las frecuencias sobre los ingresos se triplicó durante ese periodo y esa alta variación en las tarifas del espectro en la región; es decir, el costo por megahertz es muy diferente entre los países. Esto no se explica por factores de demanda y mercado, sino por factores externos que encarecen el acceso al recurso radioeléctrico.



​A partir del análisis de más de 2.300 instancias de asignación en 112 países entre 2010 y 2022, el reporte revela el estado de la asignación de espectro en la región: caro y en cantidades por debajo de las referencias internacionales.



Esta situación, que no se explica por factores de mercado sino por decisiones de política pública, impacta en la cobertura y calidad de los servicios. Es decir que el espectro que se está usando no responde a medidas globales sino locales y los gobiernos optan por maximizar la recaudación fiscal en vez de priorizar objetivos de inclusión y desarrollo digital.



De cara a una subasta, como la de 5G de Colombia, hay que tener en cuenta que la GSMA explica que la política digital de los gobiernos impacta, directa e indirectamente, en los precios del espectro. Por ejemplo, cuando se fijan tarifas iniciales o anuales elevadas; se establecen precios de reserva caros; se diseñan subastas con fines recaudatorios, y cuando se crea una escasez artificial poniendo a disposición una cantidad menor de frecuencias.



Estas medidas y el enfoque a corto plazo que buscan más dineros para los gobiernos generan distorsiones sobre los incentivos para que las empresas de telecomunicaciones inviertan, pues los costos del espectro no corresponden a la realidad del mercado y disminuye su atractivo como inversión.



Decisiones como precios de reserva elevados, tasas anuales altas y la limitación artificial de la cantidad de espectro disponible incrementan el precio por encima del valor real del mercado.

Conozca el plazo establecido para el envío de comentarios del proyecto de resolución.

Por ejemplo, dice GSMA que en México, los derechos anuales representan el 85 por ciento del costo total del recurso. Y ejemplos como la subasta 5G de Brasil demuestran los efectos positivos de una visión no recaudatoria: a poco más de un año, la cobertura poblacional ya supera el 46 por ciento. Fue esa la subasta que se uso de referencia para la de 5G de Colombia.



La cantidad de espectro disponible también tiene efectos sobre la expansión de la cobertura y la calidad de la experiencia del usuario final.



En relación con los bloques de referencia internacional mencionados, América Latina está por debajo del nivel de asignación en un 30 por ciento en bandas bajas y 50 por ciento en bandas medias. En Colombia es del 60 por ciento



Esta realidad implica que el despliegue de redes en la región es más complejo y costoso, ya que al disponer de menos espectro se requiere instalar más estaciones base.



Argentina y Ecuador son ejemplos de escasez artificial de espectro, con disponibilidad inmediata de 210 y 350 MHz, respectivamente. De ser puestos a disposición del mercado, permitirían acelerar el despliegue de la cobertura móvil.



En Colombia está el pago de 1,9% de los ingresos por habilitación general y el pago de 0,7 % de los ingresos de los operadores por renovación de 850 MHz y

1900 MHz y las licencias están para 20 años.



De hecho la GSMA dice que según simulaciones del impacto de una reducción del Costo del espectro en México, Ecuador, Colombia, Argentina, Perú y Paraguay demuestran que mejoras significativas en la calidad de red y la velocidad de despliegue de cobertura en el país serian posibles.



Para la GSMA, las próximas asignaciones de espectro 5G y las renovaciones de las licencias que vencen entre 2023 y 2025 presentan la oportunidad de implementar políticas que incentiven la inversión y garanticen un uso eficiente de este recurso limitado, pues la transformación digital de los países de la región depende de capitalizar esta oportunidad.



Además recomienda a los países de la región adoptar buenas prácticas para la gestión eficiente del espectro, como definir tarifas previsibles y razonables; brindar certidumbre acerca de los procesos de asignación de licencias.

