Exploran oportunidades de fondeo de China para el desarrollo

Aunque la relación comercial entre Colombia y China es ahora 15 veces mayor que hace una década, nuestro país ha sido tímido en el aprovechamiento de la cooperación financiera de ese gigante de la economía.

En particular, el apoyo chino a la financiación de proyectos en los países de América Latina y el Caribe (LAC), potencializado desde el 2015, cuando se creó el Foro China-Celac, el cual despegó con un fondo especial que dispuso la nación asiática, con un capital inicial de 30.000 millones de dólares, ha impulsado 104 proyectos en la región, principalmente en Brasil, Argentina, Venezuela y naciones de Centroamérica.



Así se evidenció en la III reunión ministerial sobre cooperación financiera para los países miembros del Foro China-Celac, realizada en San José de Costa Rica, en la que varias instituciones financieras, más las entidades con las que ha establecido convenios (el BID y la CAF) para el manejo de fondos de inversión con recursos chinos, mostraron las posibilidades que tienen tanto el sector público como el privado en Colombia para acceder a recursos.

El Exim Bank (de exportación e importación), el Fondo de Cooperación China-LAC, el Fondo de Inversión para la Cooperación industrial (Clai Fund) y el Banco de Desarrollo de China (BDC) son algunas de las entidades dispuestas a poner plata para impulsar proyectos en la región.



Por ello, durante el evento, el embajador chino en Costa Rica, Tang Heng, indicó que su país “intenta alentar a las naciones de la región a plantear más proyectos factibles y de alta calidad, para sacar pleno provecho de estos recursos financieros en beneficio de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe”.



El diplomático recordó que el volumen comercial entre China y Latinoamérica y el Caribe superó los 300.000 millones de dólares en el 2018, con un crecimiento del 20 por ciento frente al año anterior, lo que evidencia la agresiva incursión económica del gigante asiático en la región.



Si bien el ministro de Comercio colombiano, José Manuel Restrepo, reconoció el escaso acceso a financiación, subrayó que en la actual agenda del Gobierno está la idea de una mayor conectividad con los chinos. “Nuestra relación con China históricamente ha sido tímida. Uno de los propósitos que tenemos en este gobierno es construir unos nexos mucho más profundos de cooperación, de inversión, de comercio. Eso hace parte de la agenda”.



En ese sentido, Restrepo anunció que “a finales de julio realizaremos una visita a este país. En noviembre estaré en visita formal allá, y en el mismo mes participaremos en la feria más importante de importación de productos de países del mundo a la China. Queremos ir consolidando y fortaleciendo esa relación. Ya se dieron los primeros pasos, pero es necesario seguir profundizando sobre la base de la importancia que tiene hoy China en el concierto mundial”.

Qué quieren financiar

En la baraja de posibilidades de financiación, las entidades financieras de China tienen la mira puesta en la infraestructura, que para ellos fue la columna vertebral de la escalada económica china en los años 90. Con ese foco, el país asiático pasó en muy corto tiempo de ser importador de capital y receptor de ayuda extranjera a ser exportador de capital y país donante, experiencia que podrían aprovechar los países LAC.



Así, el Exim Bank, ciento por ciento estatal, tiene modalidades de crédito para negocios, con préstamos preferenciales para exportación, importación y financiación comercial. Se enfoca en apalancar construcciones en infraestructura, desarrollos energéticos y proyectos productivos con retorno económico, según explicó su vocero en el foro, Li Bojin.

Nuestra relación con China históricamente ha sido tímida. Uno de los propósitos que tenemos en este gobierno es construir unos nexos mucho más profundos de cooperación FACEBOOK

TWITTER

En 25 años han promovido más de 1.000 proyectos en 100 países, entre ellos el ferrocarril de Kenia, un puente en Malasia y una planta eólica en Etiopía.

Entre tanto, el Fondo de Inversión para la Cooperación Industrial China-América Latina (CLAI Fund), según expresó He Dayong, enviada de esta entidad al Foro China-Celac, ejerce la cooperación a través de inversión de capital, de deuda, de fondo y de préstamos.



Dayong subrayó que las áreas de inversión comprenden alta tecnología, infraestructura, industria manufacturera, energía y minería, cooperación financiera y agricultura. Así fueron los financiadores de la central hidroeléctrica de Paraná (Argentina) y el proyecto de energía hidroeléctrica Duke Energy (Brasil).



Paola Pedroza, del departamento de Desarrollo Externo del BID, también llamó al aprovechamiento de esta financiación. “Se están abriendo muchas puertas con cofinanciadores chinos a través del acceso a varios fondos de financiamiento, y ahí hay espacio para que se financien proyectos en Colombia. En general, el tema es identificar por dónde se llega a esos recursos. Y la respuesta es que ellos son exigentes. El interés chino en el proyecto es clave. Por ejemplo, en una licitación, ellos quieren ver una compañía china involucrada. Pero no todos los fondos requieren que haya una conexión. El Fondo Chino de Cofinanciamiento es uno de los que no lo exigen”.



De hecho, Dayong mencionó que Clai Fund se fija en que el país “tenga una situación política estable y sostenible, unos indicadores macroeconómicos bajo control; que el riesgo del tipo de cambio sea estable, que las inversiones en la industria estén reguladas y que sea sólida la estructura del negocio”.



Lo cierto es que, atendiendo a que China es hoy el segundo socio comercial de Colombia, que el 10 por ciento de las exportaciones de nuestro país tienen como destino la nación asiática y el tamaño de la población china, con 1,370 millones de habitantes, hay razones suficientes para hacer alianzas con miras al aprovechamiento de la cooperación financiera, que, bien encaminada, puede promover el desarrollo y la generación de empleo en el país.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS