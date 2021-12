Después de un análisis técnico, la Junta Directiva de Grupo Argos, con el acompañamiento de un grupo de asesores independientes entre los que se encuentran JP Morgan y la consultora EY, decidió no participar en la opa por Grupo Nutresa debido a que la oferta subestima considerablemente el valor fundamental de la compañía.



Según afirma Argos a través de la información relevante de la Superintendencia Financiera las razones de esta decisión fueron:



- Que de acuerdo con el estudio de valoración realizado por JP Morgan, la Junta Directiva consideró que la oferta económica presentada de 7,71 dólares por acción de Grupo Nutresa no reflejaba un precio justo, dado que no reconoce el valor fundamental del negocio de alimentos ni de su portafolio de inversiones.



Lo anterior se dio basado en un riguroso análisis, tanto para el negocio de alimentos, como para cada uno de los negocios del portafolio, y se sustentó en las siguientes metodologías: flujo de caja libre descontado, flujo de caja por dividendos y múltiplos de transacciones a nivel regional y global, tanto en el sector de alimentos, como en los sectores a los que pertenecen las compañías del portafolio.



- Que la oferta desconoce, además, el liderazgo de Grupo Nutresa en el mercado colombiano y su presencia en los 78 países donde opera, la resiliencia de su negocio en ciclos económicos complejos, la fortaleza de sus marcas, las capacidades desarrolladas que potencializan su crecimiento a futuro y su sólida reputación.



- Que de acuerdo con un estudio proporcionado por EY, se evidenció que la oferta no es clara respecto a la continuidad del modelo de sostenibilidad e impacto hacia los grupos de interés de Grupo Nutresa.



- Que la oferta no aporta evidencia sobre el compromiso que el oferente ejerce o ejercerá respecto de las políticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, lo cual puede poner en riesgo la continuidad del impacto positivo de Grupo Nutresa y su visión frente a la generación de valor agregado a la sociedad.



