A pesar de que la Junta Directiva del Grupo Sura decidió el jueves pasado en una reunión extraordinaria la venta de las acciones que la compañía tiene en Nutresa en la OPA lanzada por IHC Holdings, esta transacción podría no tener validez.



Mientras que la alta gerencia de Sura insiste en que todavía no se ha tomado decisión alguna pues la junta actual no tiene la capacidad legal, está circulando el acta donde solo los 3 miembros del órgano que quedan dieron la orden de vender el 31,25 por ciento de las acciones que tiene en Nutresa.



(Puede leer también: Inhabilitan a dos miembros de junta de Sura para votar en Opa por Nutresa)

"La supuesta “acta” que circula en medios es un documento privado entre 3 personas que no tienen la capacidad legal ni estatutaria de tomar la decisión mencionada”, afirma tajantemente Grupo Sura a través de la información relevante de la Superfinanciera.

¿Hay o no quórum?



El problema es que la semana pasada renunciaron 4 de los 7 miembros de la Junta Directiva de Sura y tras la desintegración, los únicos que quedaron en sus sillas son Ángela María Tafur, María Ximena Lombana y Andrés Bernal.



Si bien desde el Grupo Sura aseguran que la Junta se quedó sin el número de miembros suficientes para poder deliberar y tomar una decisión sobre si venden o no pues ya solo quedan 3, otras versiones aseguran que el quórum se podría llegar a reajustar.



Esto teniendo en cuenta que la Supersociedades inhabilitó a dos de los miembros de la Junta -Luis Javier Zuluaga y Sebastián Orejuela Martínez- y les ordenó abstenerse de participar en todo tipo de decisiones relacionadas con la participación de dicha sociedad en la OPA sobre las acciones de Nutresa.



Ante este tipo de inhabilidades, la Supersociedades estableció en un oficio anterior que el quórum se recompone y se integra con los votos habilitados para tomar decisiones.



Es decir, en este caso, la junta pasaría de 7 a 5 miembros y con los 3 que quedan habría quórum y mayoría decisoria.

¿Qué dice el acta?



En el acta se puede leer que la junta de Sura aprobó la venta de las acciones de la compañía en Nutresa con el voto favorable de la mayoría de los miembros habilitados para deliberar y decidir, es decir, Andrés Bernal, Ximena Lombana y Ángela María Tafur.

Acta de la reunión de la Junta Directiva de Sura. Foto: El Tiempo

Para ello, se examinaron factores como el alto valor de la oferta de IHC, bajo la cual Nutresa es valorada en alrededor de 20 veces Ebitda, cerca de 40 veces las utilidades y aproximadamente 80 veces dividendos, múltiplos que exceden transacciones precedentes comparables en la región.



También dice que la decisión de la junta estuvo basada en el hecho de que, con la venta de sus acciones en la OPA, la compañía podría recibir hasta cerca de 2.100 millones de dólares, una suma que permitiría, entre otras cosas, fortalecer la estrategia de Sura en sus negocios financieros a largo plazo y reducir en forma significativa sus pasivos, en beneficio de la sociedad y todos sus accionistas.