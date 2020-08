‘Coronavirus puso de rodillas al mundo del trabajo’: OIT

Un muy difícil panorama para el mercado laboral mundial, pero especialmente para Las Américas, describió la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de las Naciones Unidas, en el marco del 5° Congreso Empresarial Colombiano que organiza la Asociación Naional de Empresarios (Andi), este año de forma virtual, situación ante la cual los países den actuar de forma coordinada, buscando consensos, dada la difícil afectación que tendrán los indicadores de desocupación, en especial para las mujeres y los jóvenes.

“La crisis del coronavirus ha puesto al mundo del trabajo de rodillas y ha puesto de manifiesto las debilidades y profundizado las desigualdades ya existentes, especialmente en grupos como las mujeres, que ocupan el 70 por ciento de los empleos en los sectores de salud y asistencia social, que es la primera línea de respuesta a la crisis”, aseguró Guy Ryder, director general de la OIT en su intervención en el evento.



Y agregó que además, el impacto de esta crisis también lo viven los trabajadores jóvenes, cuyas perspectivas de empleo son más precarias ante la caída de la demanda laboral, los trabajadores de la economía informal, los independientes, los estacionales y temporales, así como los de las pequeñas y medianas empresas, entre muchos otros.



El alto directivo se refirió al caso de Colombia, donde se estima que 6 de cada 10 trabajadores son informales y según el Fondo Monetario Internacional, que espera que la economía caiga 7,8 por ciento en el año 2020.

La situación, según el directivo, impactará la tasa de desempleo del año, que en mayo alcanzó el 21 por ciento con más de 4,6 millones de personas sin trabajo.



Por ello y al señalar que el campo la economía informal supera el 85 por ciento, la promoción del desarrollo productivo local, con un ambiente propicio para la creación de empresas sustentables, debería ser una prioridad para el país, para contrarrestar estos indicadores.

La región más afectada

El director de la OIT también llamó la atención sobre el hecho de que en la región de las Américas la pandemia ha golpeado a los trabajadores y empleadores más vulnerables y Colombia no es la excepción.



En las Américas, 6 de cada 10 trabajadores en el mundo ganan su vida en la economía informal y viven del día a día, por lo que si no trabajan muchas veces ellos y sus familias no comen.

“De los 2.000 millones de trabajadores, 1.600 millones están en riesgo de perder sus medios de subsistencia dado que su ingreso medio se contrajo 70 por ciento en el primer mes de la pandemia”, alertó.



Y es que según cálculos de la entidad, se estima que en el segundo trimestre de 2020 en las Américas se han perdido un 18,3 por ciento de horas de trabajo, equivalentes a 70 millones de empleos de tiempo completo.

Lamentablemente, la gran mayoría de los nuevos de covid-19 están en la región, lo que implica que esta situación puede agravarse más en los próximos meses”, indicó.

Cinco grandes desafíos

Ante estos nubarrones, la OIT planteó los cinco desafíos que ha planteado para poder sortea esta dura situación.

Saber cómo se pueden sostener los costos económicos sustanciales que conlleva el apoyo a empresas y trabajadores, ya que los recursos son cada vez más insuficientes si la pandemia continúa extendiéndose.

2. Es necesario mantener un equilibrio entre el progreso al trabajo y el arranque de las empresas, y al mismo tiempo proteger la salud de trabajadores.

Apoyar a los grupos más vulnerables, c omo mujeres, jóvenes e informales y en particular los trabajadores del sector sanitario y doméstico, cuya labor ha sido esencial para superar la pandemia, porque antes estaba en una situación desfavorable.

Es una crisis a escala mundial q ue requiere respuesta internacional. Según la OIT, hay una cooperación internacional deficiente y si no se intensifica la cooperación internacional o ponerla donde hay carencias, particularmente en países emergentes, no se podrá encontrar una solución permanente a la pandemia.

Sin diálogo social las medidas carecerán de apoyo en la sociedad y es fundamental fortalecerlo, de forma tripartita entre gobiernos, empleadores y trabajadores, respetando los derechos laborales. “El diálogo social consolida la capacidad y la resiliencia de organizaciones de trabajadores y empleadores y fortalece la capacidad de los gobiernos para alcanzar consensos con una fuerte base democrática”, puntualizó Ryder.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO

