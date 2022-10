Mientras el café mantiene unos altos precios internacionales, que benefician directamente a los productores, la Organización Internacional del Café (OIC) se comprometió a buscar soluciones a los problemas que aqueja a la caficultura mundial.

"Las vías de acceso a las fincas (las cuales son llamadas terciarias en Colombia), así como la conectividad, son dos de los macroproblemas relacionados por Vanusia Nogueira, directora de la OIC, en diálogo con el periódico EL TIEMPO.

La dirigente del sector cafetero mundial indicó que la organización a su cargo se dedicará a recoger en todos y cada uno de los países productores las debilidades y amenazas que se ciernen sobre los cultivadores y que los llevará a un escenario macro, como el Banco Mundial u otra entidad financiera internacional, con el fin de solicitar el financiamiento necesario para solucionarlos.



Ahora, no es solo con los proyectos, dijo Nogueira, sino también con los resultados que pensamos tener. "Porque hoy día no se da la plata por dar la plata. Hay que tener también los resultados. Vamos a tener que medir todo sobre el tiempo.



"Hay que dividir los impactos y mostrarlos; es entonces un proyecto muy complejo, pero estoy segura de que vamos a lograr tener éxito con este", agregó.



La tarea no tiene un plazo definido, en la medida que muchos de los países pasan por procesos políticos o por diferentes situaciones de orden público que terminan por demorar el acopio de la información, así como la valoración de todas y cada una de las necesidades relacionadas.



​

"De nada sirve, por ejemplo, entregarle un teléfono inteligente a cada uno de los cafeteros del mundo, si la mayoría de ellos no tiene conectividad", destacó la señora Nogueira frente a los problemas de conectividad que se tienen actualmente en la ruralidad.



Así que, primero, reconoció, debe solucionarse el acceso de internet a las zonas de producción agrícola.



"Tenemos el desafío de traerles (a los cafeteros) novedades, más innovación, más tecnología, y acceso a todo esto en las fincas para que la gente joven pueda estar allí, ayudando a sus padres y contentos al mismo tiempo", concluyó la directora de la OIC.



La entrevista a EL TIEMPO la dio la señora Nogueira en el marco de la reunión anual en que la Organización Internacional del Café eligió a Colombia como sede. Allí también participaron los representantes de los países miembros, tanto productores como importadores de café.



En este escenario se discuten, a puerta cerrada, varis temas cafeteros, documentos estratégicos y se analizaron una serie de recomendaciones de sus órganos y comités asesores.



Simultáneamente, en Bogotá, se realizó la edición 2022 de Cafés de Colombia Expo.

Creada en 1963 bajo los auspicios de Naciones Unidas, la OIC busca responder a los desafíos del sector cafetero mundial. La última vez que Colombia albergó la reunión anual del CIC fue hace 19 años, en 2003.



Acuerdo Internacional de Café

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Roberto Vélez Vallejo, suscribió hoy el Acuerdo Internacional de Café de Bogotá 2022.



El convenio, que regirá a la Organización Internacional del Café (OIC), se firmó en una ceremonia en la que estuvo presente el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y busca fortalecer a la organización con una participación más activa de actores privados.



Otro de los objetivos del acuerdo es encontrar nuevas maneras para mejorar las condiciones del sector cafetero a nivel mundial. Por su parte, el ministro Ocampo destacó que el acuerdo da la bienvenida formal a la mesa, por primera vez en 60 años, a los comerciantes, tostadores, y fabricantes de café privados más grandes del mundo, junto a los caficultores y sus gobiernos.



También llamó a Estados Unidos, el mayor consumidor en el mundo, a reingresar a la organización.