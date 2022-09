Tostao’ abrió una nueva convocatoria masiva para colaboradores de tienda, con experiencia y conocimiento en servicio al cliente, así como manejo de herramientas ofimáticas.



Los interesados deben presentarse mañana 13 de septiembre de 2022 con su hoja de vida y carnet de vacunación con el esquema completo contra el covid-19.



(Lea también: ¿Está buscando trabajo? Vea algunas ofertas para trabajar desde la casa)

En esta nueva oferta de trabajo se han habilitado dos zonas en el norte y sur de la ciudad para que los aspirantes puedan presentarse:



En el norte en las siguientes tiendas de 9 a.m. 11 a.m. y 3 p.m.



• Calle 93 No. 14 - 20 Local 304

• Avenida Suba Transversal 60 No. 106 - 60

• Carrera 7 No. 180 - 75 Local 22

• Avenida Calle 80 No. 73A - 04



En el sur en las siguientes tiendas de 9 a.m. 11 a.m. y 3 p.m.



• Carrera 13 No. 44 - 34

• Avenida Américas No. 62 – 20



(No deje de leer: Ingreso Solidario: conozca las fechas límite para cobrar el subsidio)