A medida que se han ejecutado políticas monetarias y fiscales, la economía colombiana se ha recuperado de manera notable de la crisis del covid-19. Sin embargo, a más largo plazo, tanto el crecimiento como la inclusión social se verán atrapados por las debilidades en las políticas estructurales que tiene el país y que impiden que más de la mitad de los colombianos con ingresos accedan a empleos formales y que las empresas crezcan.



Esta es una de las conclusiones principales del ‘Estudio Económico de Colombia’ realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en el que el organismo da una serie de recomendaciones para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, impulsar el crecimiento de la productividad y mejorar las oportunidades para las personas.



Estos son los principales hallazgos y recomendaciones que hace la organización para Colombia:

Perfeccionar las políticas macroeconómicas y reformar la fiscalidad

1. Uno de los retos que plantea la Ocde es que la deuda pública colombiana tendrá un nivel permanentemente más alto que antes de la pandemia, lo que reducirá el margen fiscal para reaccionar ante impactos negativos. Ante ello, su recomendación es reducir gradualmente la posición fiscal expansiva a partir del 2022 para reconstruir colchones, y al mismo tiempo mantener las ayudas excepcionales a los ingresos hasta que se recupere el mercado laboral.



2. El organismo también expresa que los ingresos fiscales de tan solo el 20 por ciento del PIB son bajos incluso en el contexto de la región y resultan insuficientes para financiar las demandas sociales y la inversión pública. Al mismo tiempo, dice que el sistema fiscal contribuye poco a reducir las elevadas desigualdades de ingresos, con un impuesto a la renta de las personas que desempeña un papel menor y una fuerte dependencia del impuesto a la renta de las sociedades. El sistema tributario es excesivamente complejo, con múltiples regímenes especiales y gastos tributarios que provocan importantes pérdidas de ingresos, al tiempo que penalizan el crecimiento y la inversión.

Su recomendación es recaudar más ingresos procedentes del impuesto a la renta de las personas mediante la reducción del umbral de ingresos a partir del cual los contribuyentes empiezan a tributar, eliminando exenciones y reforzando la progresividad de las tasas impositivas. También propone reducir el gasto por impuestos sobre las empresas al tiempo que se disminuye la presión fiscal y las distorsiones tributarias de las entidades y reducir el alcance de los gastos tributarios en el IVA, compensando al mismo tiempo a los hogares con bajos ingresos mediante prestaciones sociales.



3. En el estudio también se dice que la inflación ha comenzado a aumentar a pesar de la considerable capacidad ociosa existente y no está claro hasta qué punto estas presiones inflacionistas serán temporales. Su solución es aumentar gradualmente las tasas de interés si las presiones inflacionistas se intensifican.



4. Respecto a los avances en la vacunación han sido continuos, si bien se sitúan por detrás de otros países de la región su consejo es acelerar el ritmo de vacunación contra el covid-19.

Fomentar una recuperación más inclusiva

1. El organismo recuerda que un 60 por ciento de los trabajadores están en una situación de informalidad laboral, la cual los excluye del acceso a la seguridad social y reduce la productividad y los ingresos tributarios. Por ello, dice que lo mejor sería establecer una estrategia comprehensiva para fomentar la formalización, por medio de reducciones en los costos no salariales, una mayor aplicación de las leyes laborales y mejoras en la administración tributaria.

Facebook Twitter Linkedin

El secretario general de la Ocde, Mathias Cormann. Foto: AFP



2. También expresa que las elevadas contribuciones sociales sobre el trabajo frenan la creación de empleo formal y mantienen una elevada informalidad laboral para lo que recomienda reducir la presión fiscal sobre los ingresos laborales desplazando progresivamente la carga de financiamiento de la protección social hacia los recursos de tributación general.



3. En el informe se indica que la pandemia ha puesto de manifiesto la existencia de importantes lagunas en el ámbito de la protección social, sobre todo en los trabajadores informales, y los programas de asistencia a los ingresos están muy fragmentados. Un avance para la Ocde sería fusionar los distintos programas de transferencias monetarias existentes en un único programa para los hogares más desfavorecidos, al tiempo que se mantienen las condiciones de acceso en caso que haya niños en el hogar.

4. La Ocde alerta de que la mitad de la población mayor de 65 años no recibe ningún tipo de pensión y que las prestaciones por pensiones contributivas son regresivas y existen distintos regímenes que proporcionan diferentes prestaciones para una misma trayectoria profesional y ofrecen coberturas especialmente bajas para las mujeres. Ante ello, dice que Colombia debería crear una prestación básica y universal para pensiones no contributivas y fusionar los distintos regímenes de pensiones contributivas existentes en un único régimen contributivo obligatorio que complemente la pensión básica universal.



5. Los trabajadores formales cotizan a un seguro de salud, mientras que los informales obtienen prácticamente el mismo paquete de prestaciones de forma gratuita. La recomendación es fusionar los dos sistemas públicos de salud en uno, financiado con recursos de tributación general.



6. El abandono escolar ha aumentado considerablemente debido a la pandemia, sobre todo entre alumnos de entornos socioeconómicos desfavorecidos. La Ocde propone proporcionar ayudas específicas a los jóvenes no escolarizados y a los que corren el riesgo de quedarse atrás, mediante la escolarización a jornada completa y el acceso a los comedores escolares, entre otras medidas.

Reforzar la productividad y la competencia

Facebook Twitter Linkedin

El aumento del desempleo a causa de la pandemia amenaza con aumentar la pobreza y la desigualdad en Colombia. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

1. El crecimiento de la productividad se sitúa por detrás del de sus homólogos regionales y la competencia es débil. Las regulaciones sobre mercados de productos y las barreras administrativas restringen la entrada en el mercado y dificultan la competencia. El consejo es reducir las barreras regulatorias nacionales a la iniciativa empresarial y a la entrada en el mercado.



2. El grado de apertura comercial es bajo. Las barreras no arancelarias han aumentado con fuerza, al tiempo que los elevados aranceles máximos ofrecen una alta protección a algunos productores nacionales, que a menudo se caracterizan por su baja productividad. Para esta situación, la propuesta es reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional, empezando por aquellos artículos en los que las barreras actuales son más altas.



Reforzar la gobernanza económica y la lucha contra la corrupción

1. Otro de los principales hallazgos es que la corrupción reduce la eficiencia del gasto público, genera un terreno de juego desigual y potencia las desigualdades y dice que Colombia no cuenta con una ley específica de protección de denunciantes, a diferencia de la mayoría de los países de la Ocde. Ante ello, recomienda continuar la lucha contra la corrupción por medio de una ley específica de protección de denunciantes y límites más estrictos a las contribuciones privadas a las campañas electorales.



2. Dice que en Colombia la fuerte dependencia de las aportaciones privadas a las campañas genera incentivos para que los candidatos devuelvan las contribuciones a través de favores políticos una vez en el cargo. Su consejo es establecer límites y requisitos de transparencia más estrictos para las aportaciones privadas a las campañas, tanto en el caso de los partidos políticos como de los candidatos independientes.



3. El organismo dice que los tribunales tardan mucho en resolver los conflictos civiles y en hacer cumplir los contratos, y los requisitos procesales son muy gravosos. Por ello, aconseja reforzar el funcionamiento del sistema judicial mejorando la automatización en los tribunales y las herramientas electrónicas de gestión de casos y reduciendo los aplazamientos.

Alcanzar un crecimiento más sostenible y más verde

1. La deforestación ha aumentado y, para alcanzar los objetivos actuales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, será necesaria una mayor reducción de la deforestación. La recomendación es aumentar los recursos dedicados a las actividades de aplicación normativa contra la deforestación y efectuar un seguimiento de un mayor número de los casos de deforestación detectados.



2. La existencia de un registro del suelo escasamente uniforme es uno de los motivos de la deforestación, que a menudo se acomete con el objetivo de obtener un título de propiedad en el futuro. La sugerencia es acelerar los avances en la ampliación del registro del suelo, sobre todo en zonas remotas.