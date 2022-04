La tasa de desempleo en el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), de la que hace parte Colombia, bajó en febrero, antes de que se hiciera sentir cualquier efecto de la guerra de Ucrania, al 5,2 %, con lo que se situó no solo por primera vez por debajo del nivel anterior a la crisis de la covid, sino al más bajo desde que comenzó la serie estadística en 2001.



(Puede leer también: Alzas hasta del 40 % en los precios de los pescados para esta Semana Santa)

El porcentaje de parados respecto a la población activa se redujo en una décima con respecto a enero y el número de personas que no tenían empleo bajó a 34,9 millones, lo que significa 700.000 menos que cuando estalló la crisis del covid (2020).



En febrero, la tasa de paro disminuyó especialmente en términos relativos en Colombia de 15,5 a 12,9 por ciento, en Canadá (un punto, al 5,5 %), Grecia (nueve décimas, al 11,9 %), Corea del Sur (nueve décimas, al 2,7 %), Suecia (siete décimas, al 7,3 %) y Turquía (cinco décimas, al 10,7 %).



También se redujo más moderadamente en España (dos décimas, al 12,6 %) y en Estados Unidos (dos décimas, al 3,8 %). En la zona euro, globalmente disminuyó una décima, al 6,8 %.



(Además, lea: ¿Qué es la 'taxonomía verde' que llevó Iván Duque a Nueva York?)



Por el contrario, se constataron incrementos en México (dos décimas, al 3,7 %) y República Checa (dos décimas al 2,4 %).



Una comparación país por país no es posible porque no se dispone de los datos puntuales de seis de los 38 países de la Ocde.



El jefe de estadística de la Ocde, Paul Schreyer, aseguró que la caída del paro en febrero "es una continuación de una tendencia positiva", pero avisó que "con el incremento de la incertidumbre global y de las tensiones geopolíticas, hay que seguir supervisando la situación de cerca".



(Puede leer también: Semana Santa: pasajeros que se movilizarán por vía terrestre y aérea)



Con información de Efe