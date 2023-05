En medio del debate por la reforma laboral, la representante de la dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la Ocde, Veerle Miranda, cuestionó la subcontratación de empleos que hay en Colombia e invitó al Gobierno a prohibir los contratos sindicales y otras figuras abusivas.



(Puede leer también: Así es la reforma laboral de Petro: ¿qué podría cambiar para usted en su trabajo?).

“Se debería exigir a las empresas a que formalicen a los empleados que trabajan en régimen de subcontratación abusiva para dar acceso a todos los derechos laborales básicos”, afirmó en un foro organizado por el Ministerio del Trabajo y la Universidad Nacional.



Precisamente, este es uno de los puntos que quiere acabar la reforma, que se espera debatir la próxima semana en el Congreso. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha dicho de manera repetida que quiere eliminar este tipo de figuras y que las personas contratadas a través de terceros pasarían a tener los mismos derechos.



(Puede leer también: Los pequeños negocios lanzan un SOS: ‘No aguantamos una reforma laboral’).

Facebook Twitter Linkedin

Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo. Foto: Ministerio de Trabajo

Una de las críticas recibidas al proyecto es el posible impacto que podría tener sobre el empleo. Gremios económicos como Fenalco han alertado de que medidas como adelantar el trabajo nocturno a las 7 de la noche aumentarían los costos laborales y, en especial, se verían afectadas las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido empresarial.

No hay que tener miedo porque nosotros mantenemos las políticas de generación de empleo FACEBOOK

TWITTER

Ante esas críticas, Ramírez les envió un mensaje a los sectores políticos y económicos. “Lo que les he dicho a los gremios y a los señores políticos es que no generen caos en el país, que no infundan miedo, que esta reforma no da miedo. No hay que tener miedo porque nosotros mantenemos las políticas de generación de empleo”, aseguró.



(No deje de leer: Las alertas de las MiPymes y el sector emprendimiento a la reforma laboral).



Por su parte, la especialista de Normas Internacionales de Trabajo de la OIT, Marialaura Fino, se refirió a los 61 convenios ratificados por Colombia ante la organización. Estos están relacionados principalmente con la libertad sindical, la igualdad de oportunidades y la inspección del trabajo.

ECONOMÍA