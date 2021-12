Después de retirarse del mercado laboral, una mujer colombiana disfruta de su pensión hasta por 24,1 años en promedio (de los 57 requeridos a los 81). En cambio, un hombre solo recibe mesada durante los 17,2 años siguientes (de los 62 a los 79,2 en promedio), es decir, casi 7 menos.



Así lo recoge la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en un informe en el que midió cuánto tiempo reciben pensión los trabajadores desde que se jubilan hasta que fallecen. El análisis incluyó a los 38 países miembros del club de las buenas prácticas y el promedio de todos en el 2020, y muestra que las mujeres viven 23,8 años después de salir del mercado laboral, y los hombres, 19,5 años.



En general, el organismo identificó que las personas disfrutan cada vez más años de su pensión. Esta es una situación buena y deseada, pero que a la vez mete presión financiera a los sistemas pensionales, más si se tiene en cuenta que en las próximas dos décadas se acelerará el ritmo de envejecimiento y que se prevé que la edad de jubilación aumente. En promedio, la Ocde espera que se eleve dos años para la década de 2060.



En Colombia, esto revive la discusión de hacer una reforma pensional. Asofondos, gremio que reúne a los fondos privados de pensiones y cesantías, coincide con las conclusiones de muchos estudios y de expertos en el sentido de que la transición demográfica ha hecho que los sistemas de reparto hayan dejado de ser viables, de ahí que las sociedades responsables estén ahorrando para financiar las pensiones.



“Colombia debe dirigirse hacia allá, aunque políticamente resulte tentador hacer lo contrario: gastarse el ahorro que con esfuerzo hemos construido y que el político irresponsable puede ver como una caja menor para gastarlo a su criterio. Estos fondos ahorrados, que suman cerca de 350 billones de pesos, son propiedad de los afiliados, recursos que les garantizarán la tranquilidad al momento de su retiro”, resalta su vicepresidente técnico, Daniel Wills.

Tiempo de las mujeres

En el caso de las mujeres, Grecia es el país en el que más viven después de retirarse. Estas reciben pensión durante 28,4 años. Después, se ubican otros países del Viejo Continente como España (27,2 años), Francia (21,1 años), Luxemburgo (26,4 años), Italia (26,2 años) y Bélgica (26,2 años).



Al contrario, el país en el que las mujeres viven menos años desde cuando se pensionan es Letonia (20,1 años), seguido de México y Estonia (ambos con 20,6 años). Luego se ubica Estados Unidos, donde la edad promedio es de 21,3 años, y Nueva Zelanda, con 21,4 años.

La edad de pensión en Colombia es de 57 años para las mujeres y de 62 años para los hombres Foto: Archivo / EL TIEMPO

Las mujeres colombianas viven 24,1 años en promedio, es decir, se ubican en la posición decimoquinta de los países de la Ocde. Y en la región, se encuentran detrás de las chilenas y las costarricenses, donde disfrutan durante 24,7 años en promedio de su mesada. En cambio, las mexicanas son las que están a la cola del club de las buenas prácticas.



Según Jorge Llano, exvicepresidente Asofondos, la esperanza de vida al momento del retiro depende de una variable definida por ley, que es la edad de retiro, y de otros muchos factores, asociados la mayoría al sistema de salud.



“Sabiendo que en Colombia las pensiones se transfieren en su totalidad al cónyuge, podemos estudiar el sistema solo tomando como referencia la esperanza de vida al momento de retiro de las mujeres, quienes tienen una edad de pensión más baja antes y viven más tiempo. Bajo esto tenemos que en promedio en Colombia hay que financiar 24,1 años, valor levemente por encima de la Ocde. El problema radica en que tenemos una cotización un poco baja comparada con la Ocde, y sobre todo una variable de retiro para las mujeres muy baja”, explica.



¿Y los hombres?

El problema radica en que tenemos una cotización un poco baja comparada con la Ocde, y sobre todo una variable de retiro para las mujeres muy baja FACEBOOK

Por lo general, los hombres viven menos tiempo desde que se retiran de su trabajo. Esto se debe tanto a la mayor esperanza de vida como a la menor edad de salida del mercado laboral entre las mujeres. Esta situación, según la Ocde, expone a las mujeres en algunos casos a la pobreza de ingresos en la vejez.



Dicha organización estipula que en promedio los hombres viven 4,3 años menos que las mujeres después de que salen del mercado laboral, aunque en algunos países, como Costa Rica, Colombia, Hungría, Letonia, Lituania y Polonia, la brecha es mayor, hasta de seis años o más.



Según el índice de la Ocde, Luxemburgo es el país en el que los hombres disfrutan de más años de jubilados, con 24 años. A este le siguen países como Francia (23,5 años), Grecia (23 años), España (23 años), Bélgica (22,2 años) e Italia (22,1 años).



Al contrario, donde menos tiempo viven luego de jubilarse es en Letonia (14 años), México (16 años), Lituania (16,1 años), Estonia (16,8 años) y Hungría (17,1 años). Colombia también se encuentra a la cola, con 17,2 años.

La edad a la que dejan de trabajar

A pesar de que por ley en cada país esté establecida una edad de pensión, los trabajadores suelen pedir muchas veces la pensión anticipada (en la que no se recibe el 100 por ciento); en otros lugares, en cambio, siguen trabajando algunos años más.

Así las cosas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) estipula que realmente la edad media de salida es de 61 años o menos para los hombres en Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo, la República Eslovaca, España y Turquía.



En estos países se ve que se retiran antes de la edad establecida por ley. Por ejemplo, la edad de pensión en Bélgica es a los 65 años. No obstante, la pensión anticipada, si se cuentan con determinadas situaciones, se puede realizar con 60 años. En el caso de Francia, la edad oficial es hoy de 62 años, pero muchos trabajadores se jubilan antes.



Por el contrario, los hombres en Japón y Nueva Zelanda se retiran del mercado laboral después de los 68 años en promedio, y las mujeres lo hacen más allá de los 65 años en Estonia, Japón y Nueva Zelanda. Estos se pensionan más tarde.



Hay que resaltar, por ejemplo, que Japón es uno de los países más longevos, la edad de pensión está en 65 años y que a muchos de los que se retiran no les alcanza para vivir.

En todos los países de la Ocde, excepto en seis, los hombres salen del mercado laboral después de las mujeres, con la mayor diferencia observada en Colombia (6,4 años).



Pese a que la ley establece que la edad de pensión en Colombia es de 57 años para las mujeres y de 62 años para los hombres, según la Ocde, estos están retirándose realmente en otros años. Las mujeres, a los 60,3 años, y los hombres, a los 66,7 años.

