A pesar de que la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, dijo que no habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo aseguró que esta decisión no ha sido tomada.



“No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos”, dijo la funcionaria a los asistentes del Congreso de Naturgás en el Centro de Convenciones de Cartagena.



Sin embargo, Ocampo le dijo a medios de comunicación que esta decisión todavía no ha sido tomada.



En una entrevista con EL TIEMPO, Luz Stella Murgas, presidenta del gremio Naturgás, dijo que si el Gobierno es consecuente con su anuncio de no sacrificar la seguridad energética, la medida que debería primar es darle prioridad a impulsar y destrabar, inclusive, aquellos contratos de exploración y producción de gas natural que están suscritos, pero también mantener la suscripción de nuevos para que se pueda llegar a esa autosuficiencia de 100 años.