El 29 de julio de 1987, el presidente francés François Mitterrand y la primera ministra británica Margaret Thatcher firmaron un acuerdo para construir el Túnel del Canal o Eurotúnel, que uniría los dos países. Las obras se iniciaron en 1988 y concluyeron un año después de lo previsto el 6 de mayo de 1994, cuando la reina Isabel II y Mitterrand cortaron la cinta. ¡Seis años!

La infraestructura cuenta con 3 túneles, dos de ellos, con unos 7,6 metros de diámetro, destinados al transporte de personas, vehículos y mercancías. El tercero, de casi 5 metros de diámetro, para operaciones de mantenimiento o para ser usado en caso de emergencia, todos unidos por 245 pasarelas. Esto supuso excavar un total de 153 kilómetros. En total, el Eurotúnel tiene una longitud de 50,5 kilómetros, de los cuales, 39 son submarinos.

Recordamos esta historia porque, en Colombia, luego de más de un siglo de haberse concebido la idea (1913), y 16 años de construcción (inició en 2005), en 2021 se inauguró el túnel de La Línea, de 8,6 kilómetros. Y en Bogotá, según el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, la ampliación de la autopista Norte finalizará en junio de 2029. Los trabajos de preconstrucción tomarán año y medio, y la construcción 5,5 años. ¡Siete años!

Facebook Twitter Linkedin

Obras para la Protección Costera de Cartagena en Bocagrande. Foto: John Montaño. EL TIEMPO

(Puede leer: Las ‘obras selectas’ de Iván Duque).

La obra tiene una longitud de 17,9 kilómetros, incluye construir dos carriles más en ambos sentidos; dos más exclusivos de TransMilenio; 11.6 kilómetros de espacio público y ciclorruta en cada sentido, pero la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué en Colombia se demoran tanto la sobras?

Esta es tan solo una de las inquietudes. Los colombianos también se preguntan por la calidad de las obras, por su rápido deterioro, por qué los ‘reparcheos’ no sirven o quedan mal hechos. Incluso, se cuestiona el papel de las interventorías y la calidad de nuestra ingeniería.

Para resolver estas inquietudes, EL TIEMPO habló con Fredy Alberto Reyes Lizcano, Profesor Titular de la Pontificia Universidad Javeriana, departamento de ingeniería Civil, Grupo de Investigación CECATA Centro de Carreteras Transportes y Afines; y con Sandra Campagnoli, Ingeniera Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, especialista en Mecánica de Suelos, en Geotecnia de la Universidad Nacional, profesora y decana del Programa de Ingeniería Civil, de la Maestría y de la Especialización en Diseño, Construcción y Conservación de Vías, en los cursos de Mecánica de Suelos, Pavimentos y Materiales para Carreteras.

‘La respuesta es, falta de planeación en adjudicaciones’

Entrevista con Fredy Alberto Reyes L. Profesor titular Departamento de Ingeniería U. Javeria.

1. ¿Cómo se construyen las vías en Bogotá y en general en el país? ¿Cuáles son los parámetros?

En el plano nacional, depende el tipo de proyecto, por ejemplo, en las concesiones que tienen la responsabilidad del mantenimiento buscan hacer mejores trabajos y más durable, pues la exigencia de la ANI, de mantener un Índice de IRI, International Roughness Index, (estándar de medida de la regularidad superficial de una vía), les obliga a ello.

(De su interés: Procuraduría ordena a ETCAR cumplir fallo y sacar a Café del Mar de las murallas).

En cuanto a las vías a cargo del INVÍAS, en los últimos años se han visto mejoras por la implementación de los pliegos tipo. También tienen especificaciones modernas de 2022 por lo cual lo que se haga bajo ese marco técnico permite suponer que se refleje en buena calidad de las vías. Lo que podría ser incierto es lo ejecutado con especificaciones muy antiguas.

En cuanto a vías de gobernaciones, alcaldías de zonas muy alejadas, son las más propensas a no tener buenas calidades, por normativas, y especificaciones desactualizadas, falta de equipos de construcción adecuados y en buen estado y la labor de las interventorías.

2. ¿Por qué se deterioran tan rápido los reparcheos en la ciudad?

Lo que sucede es que un reparcheo es una solución muy temporal y es para dar movilidad, no es una solución permanente. Un reparcheo puede durar entre 6 meses y 3 años, depende el espesor instalado y las condiciones locales del pavimento.

Lo que se observa muchas veces es que hacen reparcheos en condiciones de lluvia y esta es una condición que está prohibida. También podría preguntarse cuál es la temperatura de colocación de la mezcla porque muchas veces los procesos se inician a la temperatura correcta, pero por los recorridos de las volquetas para hacer trabajos en varios puntos, la mezcla se va enfriando.

La unidad de mantenimiento vial viene haciendo buena labor en reparcheos a su cargo, pues tienen plantas y modifican las mezclas asfálticas con caucho que las hacen más durables.

Facebook Twitter Linkedin

Ampliación de la avenida 9 con 170 . Bogotá 5 de enero del 2023. Foto: MAURICIO MORENO. EL TIEMPO

3. ¿Qué pasa con la calidad de las obras?

Depende del tipo de proyecto como se explica en la primera pregunta.

(Le recomendamos: Levantan la alerta ambiental en Bogotá y vuelve el pico y placa solidario).

4. ¿Hay fallas en la interventoría?

Algo que se encuentra en las interventorías es que se contratan fracciones de tiempo muy escasas de los especialistas y no pueden ejercer sino inspecciones muy esporádicas en los proyectos, sobre todo en obras pequeñas. De pronto en los megaproyectos al haber más recursos las interventorías sí pueden contar con tiempos aceptables de los especialistas y realizar mejores pruebas de control de calidad.

5. ¿Por qué construir obras toma tanto tiempo comparando experiencias de otros países?

La respuesta es falta de planeación, en las adjudicaciones se debería poner mayor atención a los rendimientos de maquinaria y mano de obra en los proyectos para que el cronograma fuese más verídico, y exigir que se tengan los recursos en obra que den garantía de la ejecución. Las contrataciones muchas de ellas se dan a final de año y cuando el contratista inicia ejecución puede coincidir con los periodos de lluvia y habría que esperar al verano para que se pueda ejecutar.

En el plano nacional, se ven muy buenos rendimientos en las concesiones pues estas tienen músculo financiero para disponer grandes recursos pues el interés de la concesión es empezar a cobrar los peajes lo más pronto posible.

En obras por ejecución por precios unitarios no siempre están los recursos económicos disponibles en una sola vigencia y las obras toca realizarlas por etapas.

'Son más decisiones de política que de la misma tecnología’

Sandra Campagnoli, Ingeniera Civil Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

1. ¿Cómo se construyen las vías en Bogotá y en general en el país? ¿Cuáles son los parámetros?

En el caso de Bogotá, diría que es ‘sui generis’ por las redes de servicios públicos, por los trancones, las trabas para el acceso a las obras, el acarreo de materiales y la disposición de sobrantes. Desde el punto de vista técnico en las vías de Bogotá es mucho más difícil cuando se va construir o intervenir. Y más aquí donde cada entidad de servicio trabaja separadamente.

(En otras noticias: ¡Pilas! Estos son los cierres viales que habrá en Bogotá durante marzo).

Tenemos unas especificaciones que se han venido actualizando, esa la guía y hay que cumplirlas. Estas se hacen con respecto a los materiales, a los procesos constructivos, a las cantidades de obra, las unidades de pago, a la misma interventoría, al control de calidad dentro de la obra, etc.

2. ¿Por qué se deterioran tan rápido los reparcheos en la ciudad?

Las carreteras y los pavimentos nacen, crecen y no se reproducen, pero sí mueren. Tienen un ciclo de vida y la idea es que, apenas se construye una vía hay que tener en mente qué hay que mantenerla, hacerle mantenimientos rutinarios y periódicos. Si aparecen las grietas, hay que sellarlas porque el deterioro en los pavimentos es exponencial. Esa es la regla que todo ingeniero sabe: el mantenimiento no se hace cuando está el deterioro, debe ser primero preventivo porque no solo es correctivo. Con esto se alarga la vida del pavimento.

Facebook Twitter Linkedin

Obras por parte del IDU en la avenida 68. Foto: IDU.

Obviamente si no se construyó bien, pues falla. Ahora, cuando no se ha mantenido el pavimento, y no se conoce la causa de su deterioro, si fueron los drenajes, los materiales o agregados de mala calidad, mezclas mal compactadas, y simplemente se hace el arreglo sin atacar el origen del problema, este se va a volver a presentar. Es así de simple.

3. ¿Qué pasa con la calidad de las obras?

No tenemos un estándar muy cuidadoso de esos parcheos. Para mí, si se siguen todos los criterios de diseño, si están bien realizados, si se hacen unos controles adecuados en obra de los procesos constructivos, de los materiales que se usan, y si se cumple con el mantenimiento, no deberían surgir los problemas que se nos presentan con gran ocurrencia.

4. ¿Hay fallas en la interventoría?

Ahí hay muchos factores que juegan. No son solamente la interventoría o el contratista, hay muchos actores que pueden ser los causantes de estas fallas. Siento que falta mucho también investigar nuestras condiciones locales. Hablo por la academia. Aquí es muy difícil la investigación seria en pavimentos (...) estamos en un país tropical, muy distinto a los que tienen estaciones. Nuestras condiciones son bien peculiares como las de tránsito (...) porque todo esto varía de acuerdo a los sitios y con hacerles seguimiento a lo que llamamos en pavimentos el desempeño, cómo se comporta en condiciones de clima, tránsito, de materiales y bajo esa tecnología que se aplicó o con esas condiciones de diseño que se consideraron. Eso ha limitado el desarrollo de los pavimentos en nuestro medio. A veces nos vamos con muchas técnicas que posiblemente están probadas universalmente pero en algunas regiones no nos funcionan.

(Le puede interesar: 'Obras para Protección Costera de Cartagena van en 48%', dice consorcio Proplaya).

5. ¿Por qué construir obras toma tanto tiempo comparando experiencias de otros países?

Estos múltiples actores que están metidos, sobre todo, en las vías urbanas lo complican. Creo que nos falta un poquito de esa urgencia de la entrega de las obras. No hay flujo de caja, si al contratista no se le paga y este para la obra, pero está afectando a todo el mundo. Hay temas difíciles que son más de política que de la misma tecnología, porque este última sí existe.

(Vea las entrevistas completas en www.motor.com.co).

Más noticias en EL TIEMPO

-Los reparos a la construcción de un tren de cercanías en el Caribe

-Imputan a exgobernadores de Magdalena por millonario contrato de la Prosperidad

-Dos miradas totalmente opuestas sobre el Corredor Verde en la carrera Séptima

REDACCIÓN VEHÍCULOS