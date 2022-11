El 10 de noviembre del 2021, bien entrada la noche, una noticia acabó con la tranquilidad que por décadas había conservado uno de los conglomerados financieros y empresariales más grandes del país, el llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).



No era para menos. Un inversionista, que con el transcurrir de las horas se supo que se trataba de Jaime Gilinski y el Royal Group, de Abu Dabi, estaban dispuestos a pagar cerca de 9 billones de pesos del momento, por máximo el 62,62 por ciento de las acciones del Grupo Nutresa, una de las joyas del conglomerado paisa, que de haberse concretado en esas condiciones, habría marcado un hito en la historia empresarial del país, pues sería la primera vez que un inversionista adquiriera tal participación dentro de una de las compañías del GEA, hubiese sido el mayor negocio empresarial en años en Colombia y, a su vez, la puerta de entrada y el regreso de Gilinski a las entrañas de dicho holding.



El camino, una oferta pública de adquisición (opa) de acciones en condiciones que algunos expertos calificaron como tentadora, 7,71 dólares por acción, otros no tanto, pues la prima ofrecida (37,4 por ciento) por el control de una compañía de las dimensiones de Nutresa, con presencia en 14 países, 47 plantas de producción y un patrimonio cercano a los 14 billones, era baja.



Lo que pocos imaginaron es que esa primera opa, motivada por el interés de hacer parte de “su muy exitosa estrategia en el sector de alimentos”, como lo dijo un año atrás Jaime Gilinski en entrevista con EL TIEMPO, sería el inicio del verdadero pulso entre dos de los más grandes y poderosos grupos de inversionistas del país, que 12 meses después continúa y promete extenderse no se sabe por cuánto tiempo más.



Lo que sí es claro y evidente es que, luego de tres opas por Grupo Nutresa, tres por Grupo Sura y una por Grupo Argos, Gilinski no solo logró ingresar de manera directa a la estructura accionaria de dos de las más grandes empresas del GEA, sino que, además, ‘se coló’ en sus juntas directivas, uno de los objetivos que se había trazado el inversionista desde un comienzo.



A ese interés de los inversionistas colombianos por llegar a Nutresa se unió el del grupo International Holding Company (IHC), del emirato de Abu Dabi, que dijo estar dispuesto a pagar más de 2.145 millones de dólares hasta por el 30,25 por ciento de las acciones de la procesadora de alimentos del GEA, a razón de 15 dólares por cada título de esta, según la opa lanzada el pasado 20 de septiembre y cuyo plazo vence este 18 de noviembre.





Nutresa fue el primer gran objetivo del Grupo Gilinski, y ahora su socio árabe quiere entrar. Foto: Guillermo Ossa

Revolcón accionario



Las opas de Gilinski, sin duda, han dado sus frutos, aunque quizás no los esperados por el inversionista, cuyo propósito era hacerse con el control de Sura y Nutresa.



Aunque también apostaron por Grupo Argos, la opa se declinó porque esta no llegó al mínimo esperado de más del 20 por ciento.



Cada una de esas operaciones, en las que los inversionistas superaban su oferta anterior con el ánimo de hacer que más inversionistas les vendieran sus participaciones, fue clave para el resultado alcanzado un año después de esa primera embestida por el control de esas joyas preciadas del GEA.



Hoy Gilinski, que hizo su apuesta en solitario por el Grupo Sura, a través de JGDB Holding S. A. S., tiene el 38 por ciento del holding financiero y asegurador, dueño, entre otros, de Bancolombia y presente en más de 12 países de Latinoamérica, convirtiéndose en el mayor accionista.



El GEA, por su parte, tras esos procesos logró conservar cerca del 50 por ciento de Sura, a través de varias de sus empresas.



Los cambios no solo han sido en esa estructura accionaria. Gilinski cuenta en la actualidad con tres aliados en la junta directiva de esa organización en la que, debido a su condición de socio mayoritario, está ejerciendo un mayor control sobre las decisiones que se toman en el interior de ese cuerpo colegiado, tal como quedó evidenciado esta misma semana en la junta directiva citada para definir la participación de Sura en la nueva opa por Nutresa.



Los resultados no han sido diferentes en Nutresa, donde la estrategia del inversionistas en el último año le permitió hacerse con el control del 31,09 por ciento de ese grupo, claro está que a través de Nugil, en la que su socio árabe, el Royal Group, participa con el 49,9 por ciento. Esa participación le permite a Gilinski tener dos asientos en la junta directiva de la procesadora de alimentos.



Para Gonzalo Pérez, presidente de Grupo Sura, los cambios que se vienen dando en la composición accionaria no han impactado la estrategia ni el desempeño de las compañías filiales, que tienen el camino claro de crecimiento.



“Para que organizaciones como estas logren realmente sus objetivos de crecimiento, sus estrategias se deben comprender más allá del corto plazo, y esto debe ser considerado siempre, en cualquier composición accionaria que tenga cualquier compañía”, precisó. Y recalcó que con la llegada de nuevos inversionistas se espera que aporten su experiencia y conocimiento al desarrollo de esta estrategia.



Hoy las directivas de Sura ya no buscan otro socio inversionista, como lo manifestaron un año atrás, cuando se iniciaron las opas, según lo dicho por Pérez, ratificando, como lo han venido expresando en otros escenarios, que no están interesados, además, en vender su participación en Nutresa, a propósito de la oferta en curso del grupo IHC, del que se dice es muy cercano a la familia Gilinski y a través del cual estaría buscando el control de Nutresa, algo que sus representantes jurídicos niegan de plano.

Lo que dice la Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades informó que se encuentra en curso una acción societaria que guarda relación indirecta con la oferta pública de adquisición recientemente emitida por el grupo IHC Capital Holding LLC.



La demanda fue presentada el pasado lunes 31 de octubre del año 2022, surtiendo

así el debido trámite judicial y el proceso ha sido sometido a reserva por el juez competente.



El pasado 10 de noviembre de 2022 el juez fue recusado por una de las partes y de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 y subsiguientes del Código General del Proceso, y la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como la de la Corte Suprema de Justicia, el proceso en sede judicial de la Superintendencia de Sociedades ha sido suspendido y remitido al superior jerárquico judicial, el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, quien tendrá a cargo resolver la antes mencionada recusación.



