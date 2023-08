En el marco del encuentro 'Minería a Otro Nivel', que se llevó a cabo en Medellín, el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, fue enfático en afirmar que durante este Gobierno no se va a acabar con la minería.



"Nunca se nos ha pasado por la cabeza acabar con la minería, este es un sector fundamental en el plan de Gobierno, pero tenemos que establecer una nueva relación con la minería, que vaya de la mano con el respeto de la preservación ambiental", dijo.



El presidente de la ANM también anunció una serie de medidas claves que reflejan esta nueva dirección para el sector. En primer lugar, reiteró que no se otorgarán más contratos de minería a cielo abierto, pero se respetarán los contratos existentes y los derechos adquiridos en relación con el Estado.



"Este Gobierno respeta los derechos adquiridos y los contratos mineros suscritos con el Estado. No vamos a cerrar ninguna mina de carbón térmico, el que las va a cerrar es el mercado, no este Gobierno. Esto no es un Gobierno maligno que esté acabando con la minería, es el mercado y el mundo el que está marcando un camino" aseguró Álvaro Pardo.



Además, resaltó la importancia de alinear las operaciones mineras con los programas gubernamentales de reindustrialización, transición energética, desarrollo agrícola e infraestructura pública, con el fin de fortalecer la economía local y reducir la dependencia de las importaciones.

Presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo. Foto: Agencia Nacional de Minería

En relación con el carbón metalúrgico, el funcionario anunció que habrá un mayor estímulo a las operaciones relacionadas con este recurso. Este tipo de carbón desempeña un papel crucial en la producción de acero y otros procesos industriales en el país.



Igualmente, la ANM viene trabajando en la formalización de la pequeña y mediana minería, que se ha convertido en una de las principales prioridades del Gobierno Nacional.



"La mayoría de los títulos que tenemos provienen de pequeños y medianos mineros. Este Gobierno fijó la formalización como una de nuestras banderas, formalizar es nuestra tarea", señaló el funcionario.



Foto: Felipe Franco/ Procuraduría

El presidente de la ANM también se refirió a la nueva Ley Minera, que se va a radicar en el Congreso de la República para buscar priorizar la exploración y explotación de minerales estratégicos que respalden la transición energética.



"Anteriormente se entregaron títulos a empresas que extraen y exportan. Pero para nosotros lo fundamental es extraer, procesar y poner los minerales al servicio de nuestra economía", manifestó Pardo.



Y para tener una soberanía de fertilizantes, la ANM proporcionará a los empresarios reservas de fosfatos (un insumo básico de fertilizantes) existentes en el país, garantizando que produzcan fertilizantes dirigidos al mercado doméstico y al sector rural con precios más competitivos que los importados, lo que además contribuirá a reducir las importaciones y favorecerá la seguridad alimentaria.



Foto: Diego Santacruz / Archivo EL TIEMPO

"La política del Gobierno no es acabar con la industria sino impulsar lo que tenemos, porque a partir de una cadena de valor agregado tenemos los insumos y generamos empleo, generamos riqueza, generamos regalías, generamos impuestos y desarrollamos una industria no solo para apoyar la reforma agraria sino también poder mañana exportar fertilizantes", aseguró Álvaro Pardo.



El presidente de la ANM también reveló que en los primeros siete meses de 2023 se logró un recaudo de regalías equivalente al 89 por ciento del monto proyectado para el bienio 2023-2024.