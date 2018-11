Sí del Gobierno a propuestas alternativas en pensiones y dividendos

El Gobierno ya ha aceptado subir el valor de las pensiones que pagarían impuestos, bajar los montos de dividendos de personas naturales que se gravarían, así como el valor de las viviendas cuya venta causaría IVA, aseguraron congresistas consultados.

Estas son varias de las alternativas discutidas en la mesa de trabajo con los congresistas sobre la ley de financiamiento, que completa varios días ininterrumpidos y seguirá hoy.



En la jornada de ayer, el Gobierno se mostró favorable a varias de las propuestas alternativas que se venían planteando desde días anteriores, como gravar las pensiones desde 9,7 millones de pesos y no desde 4,8 millones. Así mismo, también aceptó que se graven los dividendos de accionistas de empresas, a partir de 10 millones de pesos. Entre 10 y 20 millones, la tarifa del impuesto sería del 10 por ciento, y desde 20 millones en adelante pasaría a 15 por ciento.



De la misma forma, se establecería un impuesto del 7,5 por ciento a los dividendos de sociedades empresariales internacionales.



Igualmente, el Gobierno estuvo de acuerdo en dejar sin IVA la venta de viviendas que estén por debajo de 880 millones de pesos.

En el impuesto al patrimonio, se aceptó que se empiece a cobrar a partir de 5.000 millones de pesos y no desde 3.000 millones, como está en el proyecto radicado.



El proyecto original plantea dos tarifas, una para patrimonios de entre 3.000 y 5.000 millones y otra a partir de 5.000 millones. La nueva propuesta supone que solo se cobrará impuesto a la riqueza a patrimonios a partir de 5.000 millones de pesos, con una tarifa de 1,5 por ciento.



En la mesa de trabajo también se abordó el impuesto simple, un tributo en el que pequeños negocios podrían hacer un solo pago en lugar de responder por renta e IVA.

La representante Catalina Ortiz, una de las ponentes, señaló que entre los congresistas hay ambiente para dar vía libre a este impuesto, de manera que se haga el ensayo, como se hizo con el monotributo, que tenía una finalidad similar pero que no tuvo acogida. Según Ortiz, se están estudiando algunas modificaciones a este nuevo tributo.



En cuanto a las pensiones que tendrán impuesto, corresponderían solo al 2 por ciento de los pensionados cerca de 2,2 millones que hay, es decir, unas 45.000 personas.



Ante el hecho de que el 98 por ciento de los pensionados no tendrían que pagar, el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Óscar Darío Pérez, afirmó que no se justifica dar ese paso y que hay muchas razones para no gravar las pensiones.



Estos avances en la mesa de trabajo entre Gobierno y Congreso, que hace ajustes a la reforma tributaria, se suman a las discusiones del lunes relacionadas con el IVA a distintos productos, como arroz y otros alimentos y útiles escolares.



El diálogo se torna complejo debido al abultado número de propuestas que los parlamentarios hacen llegar cada día.



Ayer, en medio de las discusiones alrededor del gravamen a las pensiones, el impuesto al patrimonio y los dividendos, llegaron 220 proposiciones nuevas, según contó la representante Ortiz.



La discusión entre congresistas y el equipo del Gobierno se está dando todos los días de la semana, no paró el fin de semana, y ayer se hizo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hora en la que se levantó la sesión porque empezaron las plenarias. Hoy continuará la discusión de las distintas proposiciones y alternativas.



Los acuerdos preliminares sobre los que se han avanzado hasta el momento en dichas reuniones tendrían asegurados unos 9,8 billones de pesos, y harían falta otros 4,2 billones.



Por lo pronto, las negociaciones continúan. La ponencia tendría que estar lista el 26 o el 27 de noviembre, según dijo la representante Catalina Ortiz.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS